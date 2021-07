Cientos de animales marinos murieron calcinados por la ola de calor en Canadá

La devastadora ola de calor que asoló a la Columbia Británica, en Canadá la semana pasada ha provocado la muerte de una forma masiva de mejillones, almejas y otros animales marinos que viven en las playas del oeste canadiense.

Según detalla la cadena ‘CNN’, Christopher Harley, profesor del departamento de zoología de la Universidad de Columbia Británica, encontró innumerables mejillones muertos abiertos y pudriéndose en sus conchas en la playa de Kitsilano, a pocos metros de su residencia en Vancouver.

An estimated 1 billion marine animals, including mussels, clams and sea stars, died after a record-breaking heatwave sizzled along Canada’s Pacific coast in late June. “It basically cooked the oysters, clams and mussels,” said Joe Tarnowski, owner of Baynes Sound Oysters. pic.twitter.com/uT51lzXIN1

Harley estudia los efectos del cambio climático en la ecología de las costas rocosas donde viven almejas, mejillones y estrellas de mar, por lo que quería ver cómo les estaba afectando a los invertebrados marinos la ola de calor récord que azotó la zona del 26 al 28 de junio, señala la cadena.

El experto estima que millones de estos animales, e incluso miles de millones, podrían haber muerto por el calor como si se hubieran cocido. “Podía oler esa playa antes de llegar, porque ya había muchos animales“, señaló.

“Empecé a echar un vistazo a mi playa local y pensé: ‘Esto, esto no puede ser bueno'”.

Al paso de la ola de calor, Harley y uno de sus estudiantes fueron a Lighthouse Park en West Vancouver, que ha estado visitando durante más de 12 años.

At Hama Hama, they were blunt — they’re at the forefront of climate change. What were once 100-year events are now annual whether it’s biotoxins, algae blooms, ocean acidification — or this heat wave… their business is changing fast. 2/ pic.twitter.com/IFnfy3p7zq