Volcán de Hawai entró en actividad eruptiva inundando el suelo del cráter

El volcán Kilauea está en erupción y ha inundando el suelo del cráter Halemaumau.

Ken Hon, científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawai, dijo que la erupción volcánica comenzó alrededor de las 15:20 de este miércoles 29 de septiembre del 2021.

La lava del volcán Kilauea, uno de los cinco que conforman la isla de Hawai, está confinada dentro del cráter Halemaumau. El coloso está en erupción en su cima, creando pequeñas y espesas columnas de humo, según información de Hawaii News Now.

El gas volcánico y la vog pesada podrían convertirse en una preocupación. La erupción tuvo un “inicio muy rápido”, dijo Hon al mismo medio.

El científico resaltó que “la lava está inundando el fondo de Halemaumau en este momento, pero no hay una fuente realmente alta que se pueda ver fuera de la caldera”.

La erupción tuvo un “inicio muy rápido”, sostuvo Hon en sus declaraciones.

El Observatorio del Volcán Hawaiano del USGS KWcam en la cumbre de Kilauea capturó las imágenes del inicio de una nueva erupción dentro del cráter Halemaumau, según su página oficial.

La entidad indicó que se abrieron nuevas fisuras en la base del cráter al este y que están generando flujos de lava en la superficie anterior del lago de lava.

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y su última erupción terminó en mayo del 2021.

