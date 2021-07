Consternación por imagen de oso que huye del mayor incendio de EE.UU.; fuego es tan grande que ya genera su propio clima

La imagen de un cachorro de oso que trepa de un árbol para huir de las llamas en el incendio de Bootleg, en Oregón, Estados Unidos, ha conmovido a los usuarios en Internet este jueves 22 de julio del 2021.

Según el reporte de News Channel 21, el oficial de seguridad Bryan Daniels trabajaba en uno de los puntos del incendio cuando vio al oso en la carretera 28.

Al ver al uniformado, el cachorro trepó por el tronco de un árbol y cuando más miembros del equipo se acercaron para rescatarlo, el animal se escabulló en el arbusto, en medio del bosque humeante.

Officials on the massive Bootleg Fire in southern Oregon, confirmed Wednesday that the fire was determined to be lightning-caused. They also released a photo of a bear cub on a tree in the smoky fire area. This article has more details about the cub. https://t.co/VcH9EYiD5B