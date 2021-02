Alta participación ciudadana pese a la pandemia

El Ecuador votó ayer para elegir a los nuevos presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales -o distritales en provincias de más población- y parlamentarios andinos.

Si bien en algunos recintos la instalación presentó problemas, los reportes de la jornada evidenciaron el deseo de los ciudadanos de votar. No faltaron las papeletas ya rayadas y personas con varias en su poder.



Otra característica fue la concurrencia de miles de personas, en la misma jornada de ayer, a las oficinas del Registro Civil para obtener cédulas de identidad. Suele ser habitual la pérdida y el robo del documento y en muchos casos el descuido por acceder a conseguirlo hasta última hora.



En esta elección confluyeron varios aspectos. Un número singular de partidos y movimientos, hasta contar 280, lleva a una indispensable reforma futura. Más partidos y movimientos no es sinónimo de mayor democracia sino de dispersión y de falta de madurez política y de ideas claras en materia ideológica.



Un aspecto que marcó la jornada fue, indudablemente, la demoledora pandemia. Los vocales de las juntas receptoras de voto tomaron sus precauciones de higiene y aislamiento. Lo mismo pasó con los ciudadanos para evitar contagios, pero las largas filas y la espera, en varios casos sin el distanciamiento adecuado, no fueron las condiciones más adecuadas.



Los datos oficiales de los conteos nos darán el número exacto de ausentismo y eso se contrastará al final.



Las encuestas a boca de urna dieron algunas pistas; el conteo rápido que organizó el Consejo Nacional Electoral se hizo cargo de entregar a la ciudadanía datos aproximados.



La última palabra se sabrá luego de los escrutinios oficiales, aunque ya hay certezas sobre la realización de una segunda vuelta el 11 de abril.



Otro escenario sobre el que habrá que esperar para tener un mapa claro de lo sucedido ayer en las urnas es el conteo de votos para la Asamblea Nacional. La asignación de escaños solo podrá hacerse una vez que se sepan con exactitud los votos obtenidos este domingo. Se advierte que puede haber dispersión de fuerzas.