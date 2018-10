Mascotas que acumulan fortunas

Las listas de quienes acumulan las mayores fortunas están llenas de celebridades, políticos y empresarios, pero hoy también están algunas personalidades del reino animal. Una lista publicada por la agencia Compare The Market, especializada en seguros de mascotas, detalla los 35 animales más ricos del 2018.

La lista está encabezada por Gunther IV. Este pastor alemán heredó su fortuna de su padre, Gunther III, un perro perteneció a la condesa alemana y multimillonaria Karlotta Leibenstein. Cuando falleció dejó USD 80 millones de su fortuna a su adorado can.



La vida de Gunther IV es la de toda una celebridad. Tiene un mayordomo y una mucama que se encargan de cuidarlo y consentirlo 24 horas al día. Mientras tanto, la corporación encargada de administrar su fortuna se encarga de multiplicarla. Hoy en día sus riquezas suman USD 375 millones.



En el 2000 compró la mansión de Miami de la cantante Madonna por USD 7,5 millones y un año después ganó una subasta por una trufa blanca muy rara por un valor de USD 1,1 millones. Con el paso de los años, su vida se ha vuelto más tranquila y se sabe que su hijo sería el próximo heredero.



El segundo en la lista de los animales más ricos del mundo es un personaje reconocido en el mundo virtual. Tardar Sauce, más conocido como Grumpy Cat, levantó un imperio de marketing por Internet. Su expresión facial, que simula un animal de muy mal humor, fue lo único que necesitó para convertirse en una sensación de las redes sociales.



Pero la personalidad del gato no es lo que su rostro aparenta. Su dueña, Tabatha Bundesen, ha señalado en varias entrevistas que Tardar Sauce sufre de enanismo felino.



En Facebook tiene una comunidad de 8,6 millones de seguidores. Con ellos comparte videos, fotografías e historias. Logró comercializar su nombre y su cara apareciendo en películas, libros, programas de televisión y comerciales.



La lista también incluye a la gata de Taylor Swift. Olivia Benson ha acumulado un total de USD 97 millones gracias a comerciales de televisión de gaseosas y zapatos. Además, vive en Nueva York junto a su dueña y disfruta del tratamiento que solo una famosa gata puede tener.



Oprah Winfrey nunca falta en las listas de mujeres emprendedoras y exitosas y sus mascotas no podían estar ausentes en esta lista. Sus perros Luke, Lay­la, Sadie, Lauren y Sunny tienen su futuro garantizado. La empresaria y presentadora creó un fideicomiso en el que deja USD 30 millones para sus más queridos animales.



Un pollo, un oso, una vaca, un chimpancé, un zorro, una tortuga, un loro y un mono capuchino también están entre los millonarios. Gigoo, es un pollo que perteneció al multimillonario británico Miles Blackwell, quien le heredó USD 15 millones.



El oso Little Bart se enriqueció gracias a una exitosa carrera en el mundo de la actuación. Este oso pardo de Alaska ha ganado USD 6 millones gracias a su participación en películas como ‘Dr. Dolittle 2’, ‘De perdidos al río’, ‘Una vida por delante’, ‘Evan Almighty’, ‘Rutas salvajes’, ‘Compramos un zoológico’ y la popular serie de televisión ‘Juego de Tronos’.