El DT Sebastián Beccacece busca adaptarse lo más rápido posible al balompié nacional y corre contra el tiempo debido a la proximidad de las eliminatorias para la Selección de Ecuador. Dentro de sus primeros actos, el estratega y su cuerpo técnico han visitado a clubes del país.

El miércoles 7 de agosto del 2024, el estratega argentino fue presentado en suelo tricolor para tomar las riendas del equipo nacional. Este llegó para sustituir al español Félix Sánchez Bas, quien abandonó al elenco después de ser eliminado en la Copa América ante Argentina en cuartos de final.

Después de su arribo, el primer vínculo que tuvo el equipo de trabajo de Beccacece con elencos ecuatorianos fue con Barcelona SC e Independiente del Valle. Este acudió con uno de sus colaboradores hacia el partido de las escuadras en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Guillermo Marino (Asistente Técnico) y Martín Bressan (Preparador Físico) estuvieron presentes en tres cotejos. El uno fue el de Liga de Quito vs. Cumbayá y los otros dos, El Nacional vs. Macará y Mushuc Runa vs. Emelec.

Las visitas, sin embargo, no quedaron en los duelos futbolísticos y los compañeros del gaucho han acudido a los complejos de las escuadras. Allí, estos presenciaron los entrenamientos y se reunieron con sus colegas de los conjuntos. A su vez, cuentan con una agenda para ampliar los encuentros.

¿Aucas y Universidad Católica aportarán a la Selección de Ecuador?

El primer equipo que recibió a los colaboradores de Becaccece fue Aucas. Marino junto Nicolás Chiesa, también asistente técnico, fueron los encargados de acudir a las instalaciones de los orientales.

En Puembo los recibió Sebastián Blásquez, DT del equipo expetrolero. Estos recorrieron las instalaciones y estuvieron junto a él en las prácticas.

𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮́𝗻𝗱𝗼𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼



Nicolás Chiesa y Guillermo Marino, miembros del cuerpo técnico, estuvieron visitando las instalaciones de Sociedad Deportiva Aucas, donde también se reunieron con Sebastián Blazquez, DT del club capitalino. pic.twitter.com/DS4HzZYa8T — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 14, 2024

Universidad Católica fue otro de los clubes que recibió a los miembros de la Selección de Ecuador. Allí se reunieron con Jorge Célico, actual DT el ‘Trencito Azul’ y quien tuvo un interinazgo en la Tri.

El Nacional, Liga e IDV también fueron agendados

Continúa la visita a los clubes del fútbol ecuatoriano



Nicolás Chiesa y Guillermo Marino – integrantes del CT de Sebastián Beccacece – visitaron el entrenamiento del C.D. El Nacional.



Agradecemos la apertura del cuerpo técnico, así como de todos los que conforman este club,… pic.twitter.com/RrDt3KjBRm — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 16, 2024

Durante este jueves 15 de agosto del 2024 también se produjo la visita a El Nacional. En aquella también estuvo Marino junto a Chiesa y tuvieron su encuentro con el entrenador Marcelo Zuleta.

Para la misma fecha, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sostuvo que también se acudiría a las instalaciones de Liga de Quito e Independiente del Valle durante la misma fecha. Asimismo, también se realizarían visitas hacia otras ciudades de Ecuador.