Nueva polémica de Nick Kyrgios, descalificado en Roma tras enfadarse y lanzar una silla a la cancha de tenis 

Nick Kyrgios añadió este jueves, 16 de mayo del 2019, un nuevo capítulo a su leyenda de 'bad boy': tras haber sido sancionado con un juego de penalización en el tercer set de su partido contra el noruego Casper Ruud, en segunda ronda del Masters 1000 de Roma, lanzó una silla a la pista, antes de marcharse.

El australiano, que había arreglado cuentas pendientes con Novak Djokovic y Rafael Nadal en una entrevista la víspera, perdió el control al inicio del tercer set.



Tras una conversación con el árbitro, recibió un juego de penalización, lo que le hizo perder los nervios. Entonces lanzó su raqueta al suelo y una silla a la pista, antes de agarrar sus cosas y dejar el partido, tras dar la mano al árbitro, siendo automáticamente descalificado.

Tras su victoria frente al ruso Daniil Medvedev la víspera, el australiano había hecho de las suyas. En una entrevista acordada a un periodista estadounidense, la tomó con Novak Djokovic.



“Tiene una obsesión enfermiza con la necesidad de caer bien a la gente. Quiere ser Roger (Federer). Quiere ser amado de tal manera que no consigue soportar lo contrario. Es algo embarazoso”, dijo.



“Poco importa el número de Grand Slam que gane, no será nunca el más grande para mí. Simplemente porque le he enfrentado dos veces y, lo siento, si no me puedes derrotar, no eres el mejor de la historia”, añadió, sobre Djokovic.



También la tomó con Nadal, alguien “opuesto totalmente” a él.



“Cuando me gana, todo va bien, te dice que eres un rival difícil y que has jugado bien... Pero cuando yo le gano, se pone a decir que 'no me respeta, no respeta a los aficionados, no tiene ningún respeto por este deporte'. ¿Pero de qué habla? ¡Yo jugaba así antes y nada ha cambiado! ” , señaló.



¿Fuera de Roland Garros?

El nuevo enfado de Kyrgios, que motivó su descalificación de este jueves, puede resultar caro para él.



Además de una multa, el australiano se expone a una suspensión que podría privarle de disputar Roland Garros.



Este nuevo incidente construye todavía más su personaje, entre un carácter enigmático, golpes de genialidad y declaraciones polémicas. Un cóctel explosivo que le hacen ser uno de los tenistas más imprevisibles y volcánicos del circuito.



Desde hace tiempo, Kyrgios intenta también no usar su saque a cuchara, un golpe autorizado pero que normalemente no tiene lugar en el circuito.



Lo utilizó por ejemplo contra Nadal en su victoria ante el español en febrero en Acapulco.



Una manera más de cultivar la diferencia, pero una suspensión podría privarle de esos saques también llamativos y controvertidos durante un tiempo.