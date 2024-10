La Selección de Ecuador continúa su camino en busca de la clasificación hacia el Mundial de 2026. Entre los nombres regulares en las convocatorias aparece el de Kendry Páez, quien fue defendido por el DT Sebastián Beccacece.

Antes de entregar la lista de convocados para los próximos partidos ante Paraguay y Uruguay, el entrenador brindó una rueda de prensa. En ella dio detalles previos con respecto a quienes llamará, el estado del equipo y cuándo saldrá la lista.

En función de los futbolistas que forman parte de la Selección de Ecuador, el estratega fue consultado por Kendry Páez. Allí se le preguntó si a este se lo debe cuidar en función de sus últimas polémicas extradeportivas

Con respecto a ello, Beccacece brindó su lectura crítica. A pesar de que señaló que está consciente de los sucesos que envuelven al futbolista de 17 años, este sostuvo que lo conoce y valora la convivencia que ha tenido con él.

La defensa de Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador, a Kendry Páez

“Tengo una experiencia de 10 días con él. En eso me baso. No ignoro lo que pasa en las redes, en su día a día o en su club. Es mi responsabilidad estar al tanto de eso. Esa experiencia con él me ha acercado mucho. Es un joven con condiciones, pero que tiene que saber manejar el ya estar vendido, que estará afuera y las distracciones de su edad“, manifestó el técnico de la Selección de Ecuador.

Con respecto a tales palabras, Beccacece manifestó que sus decisiones son en función de la relación que tiene con el futbolista, lo que vio en la convocatoria pasada y el rendimiento que este tuvo en ella y presenta su club. A su vez, sostuvo que a su edad se puede equivocar y que, dados sus 17 años y expectativas, se le exige más.

“Mientras mantenga sus niveles de compromiso, respeto y disciplina, yo estoy feliz. El día que eso no ocurra, yo deberé tener una charla… No con él, sino con cualquiera del equipo“, agregó el estratega tricolor.

Las polémicas de Kendry Páez

Con la Selección de Ecuador, Kendry Páez solo ha tenido un suceso controversial. En marzo de 2024, en una gira de amistosos de la Tri, un video de este junto a otros seleccionados en un club nocturno trascendió.

A pesar del suceso, aquello no constituyó una falta con respecto a la concentración del equipo. Aquello se suscitó en un día libre que había otorgado el DT Félix Sánchez Bas.

Después de aquel suceso y con Páez consolidado en Independiente del Valle, otras polémicas se han vuelto a desatar en torno al futbolista y situaciones extradeportivas. La última se dio debido a un video en un concierto en el cual aparece vapeando.