Santiago Carrillo es el médico 'enfermo' por coleccionar camisetas de Liga 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La pasión de Santiago Carrillo por Liga de Quito empezó desde que tenía seis años. Este médico deportólogo, de 38 primaveras, se aficionó por las camisetas de la 'U' desde 1997.

Comenzó con la ‘piel’ que vistió el equipo en esa temporada. Su padre fue quien le obsequió la prenda y desde entonces ese amor por coleccionarlas creció y se volvió pasión.



Ahora su colección tiene más de 100 camisetas. Hasta fue el ganador de un concurso que hizo el club, como parte de la celebración del centenario del equipo llamado Universitario, que años después se transformaría en Liga Deportiva Universitaria.



En dos maletas grandes transporta las indumentarias. Están bien dobladitas y no deja que nadie se las lleve. Cuando se ensucia alguna, la única persona autorizada en lavarlas es su mami.



“Mi mami es la persona a quien más confianza le tengo. Además, las lava a mano y así no se desgastan los detalles”, dice el entusiasta Carrillo.

Pero adquirirlas no fue tan fácil. Busca camisetas en cada rincón del país. Incluso, su búsqueda ha traspasado fronteras.

“He tratado de conseguirlas en todo lado. Las he buscado en Internet. Algunas son de hinchas que me tocó rogarles que me las vendan. Todos los partidos busco camisetas entre la gente. Es un trabajo de constancia”, contó Santiago.



La más complicada de conseguir fue la alterna de color negro del 2010. La tuvo dos veces en sus manos, pero los dueños originales desistieron de venderla. Al final la consiguió con otro hincha al que vio en el estadio.

​



Su colección tranquilamente podría estar en un museo de los albos. Tiene prendas de los campeonatos de 1986, 1987 y hasta utilizadas por jugadores.

“He llegado a pagar USD 600 por una camiseta. Juan Elio Guamán me vendió la de 1986. Es la más costosa que tengo”, asegura el coleccionista.

Una especial es la que usó Hans Ortega en la final de 1990. Hizo de todo por conseguirla. Ese diseño tiene su historia particular con piezas raras. Son prendas perforadas que el equipo utilizaba únicamente en la costa, en los 80 hasta el 90.



En cambio, la camiseta de 1992 tiene otra anécdota. Según Santiago Jácome, exjugador y actual gerente deportivo del club, ese año la dirigencia entregó a todos los futbolistas uniformes con la misma talla.



¿Cuánto vale la colección? Carrillo avalúa su joya en unos USD 10 000. Sobre todo por las camisetas antiguas que costaron lágrimas y mucho dinero.

“Ver ahora mi colección que es admirada por muchas personas no tiene precio. Si me ofrecen USD 20 000 por ella les digo que no. Tiene un valor que no es monetario. Son años de dedicación, esfuerzo, amor y seguimiento”, dijo.

Se valió de las amistades que hizo en Liga, cuando trabajó como médico de las formativas. Sus panas utileros le ayudaron a conseguir algunas difíciles.



Hubo dos ejemplares que consiguió en otro continente. Las prendas que utilizó la ‘U’ en la famosa Copa de La Paz, donde se enfrentó al Real Madrid, fueron de edición limitada.



“Encontré la camiseta blanca y la alterna que se utilizaron en la Copa de La Paz que organizó la FIFA en el 2009. Estaban en Japón y eran nuevitas. Tenían las etiqueta de la marca y de la empresa que las comercializaba acá en el país”, recuerda este deportólogo.

Por las dos casacas pagó USD 200. Fue una dura negociación, pues no le bajaban el precio por nada en el mundo. Al final las compró con una pequeña rebaja.



Este año, sus prendas fueron admiradas por dirigentes y exjugadores. Participó en el concurso y se quedó con el primer lugar. Como premio recibió la camiseta conmemorativa de los 100 años, una invitación a la cena de gala, un diploma, una tarjeta Súperhincha 2019 y saltó a la cancha con el equipo en el juego ante el Deportivo Cuenca. Además cinco de sus camisetas fueron expuestas como parte de los festejos.