Las negociaciones estaban avanzadas, pero finalmente el argentino Ricardo Gareca no llegó a Ecuador para dirigir a la Selección. El 'Tigre' explicó las razones por las que prefirió quedarse en el Vélez Sarsfield.

El ‘Tigre’ Gareca se decantó por volver a Vélez y este jueves 9 de marzo del 2023, en su rueda de prensa de presentación oficial, el argentino aclaró lo que pasó con la selección de Ecuador.



Gareca fue consultado por un periodista sobre su posible llegada a Ecuador, y el ‘Tigre’ aprovechó la pregunta para dar por terminado dicho tema, ya que como afirmó está “centrado en Vélez”.

¿Por qué Ricardo Gareca no llegó a Ecuador?

“Se dilató demasiado las conversaciones que habían arrancado en un momento. Había un gran interés de parte y parte, pero no se resolvía, se dilataba demasiado y desde la primera conversación que tuve hasta la última transcurrieron casi 50 días”, expresó Gareca.



Así mismo, el ‘Tigre’ comentó durante ese ‘largo’ momento de espera Vélez Sarsfield apareció y su vuelta se empezó a cocinar.



“En esas circunstancias impensadas recibí el llamado de Vélez y al surgir está la posibilidad, la de volver a mi país, era complicado aceptar algo en el extranjero”, puntualizó el ‘Tigre’.

Ecuador sin DT y con amistosos cerca

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aún no se decanta por ningún director técnico. El organismo aún no cuenta con una fecha definida y analiza candidatos.



Desde el ente rector del fútbol ecuatoriano se negó que exista ya un entrenador elegido. En diálogo con EL COMERCIO y Bendito Fútbol, Carlos Manzur —vicepresidente de la entidad— señaló que mantienen diálogos con los opcionados.



"No hay DT definido aún. Seguimos en conversaciones con varios candidatos", aseguró el dirigente. Previamente, el nombre de Miguel Sánchez Bas, exentrenador de Qatar, había sido apuntado como el del siguiente estratega.



La búsqueda de Ecuador por un nuevo entrenador se reactivó a raíz de la fallida contratación de Ricardo Gareca. El 'Tigre', quien era el principal candidato para arribar el conjunto tricolor, terminó en Vélez Sarsfield de Argentina.



Los primeros amistosos de la Tri serán en este mes de marzo ante Australia y, de momento, no contarán con un técnico definitivo.

