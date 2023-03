Pese a los rumores por Félix Sánchez, la FEF asegura que la selección de Ecuador aún no elige entrenador

Félix Sánchez, sería uno de los candidatos para dirigir a la selección de Ecuador. Foto: EFE

Paulo Álvarez (D)

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aún no se decanta por ningún director técnico, para dirigir a la selección. El organismo aún analiza a los candidatos.

Desde el ente rector del fútbol ecuatoriano se negó que exista ya un entrenador elegido. En diálogo con EL COMERCIO y Bendito Fútbol, Carlos Manzur -vicepresidente de la entidad- señaló que mantienen diálogos con los opcionados.



"No hay DT definido aún. Seguimos en conversaciones con varios candidatos", aseguró el dirigente. Previamente, el nombre de Miguel Sánchez Bas, exentrenador de Qatar, había sido apuntado como el del siguiente estratega.



La búsqueda de Ecuador por un nuevo entrenador se reactivo a raíz de la fallida contratación de Ricardo Gareca. El 'Tigre', quien era el principal candidato para arribar el conjunto tricolor, terminó en Vélez Sarsfield de Argentina.



A pesar de que la FEF ya contaba con negociaciones avanzadas con el DT argentino, estas se desplomaron. Gareca había mencionado que no debía tardar mucho su vinculación con Ecuador, sin embargo, apareció el interés de la escuadra de Liniers.



Los primeros amistosos de la Tri serán en este mes de marzo ante Australia y, de momento, no contarán con un técnico definitivo. Un nombre designado por la Federación deberá hacerse cargo de la escuadra de manera interina o dar de forma provisional el puesto a Miguel Bravo, estratega del plantel sub-20.

¿Quiénes son los candidatos?

Uno de los primeros nombres que se ubicaron en el radar de la Selección de Ecuador fue el de Sebastián Beccacece. El gaucho reconoció que había tenido acercamientos y charlas con la FEF.



El uruguayo Guillermo Almada también surgió como una opción, al igual que el portugués Paulo Bento. Este último también ya tuvo un contacto con la entidad ecuatoriana y está dispuesto a escuchar su propuesta de acuerdo al medio brasilero Torcedores.



Sánchez Bas, finalmente, es quien se suma a la terna de candidatos. Dentro de Ecuador, Martín Anselmi de Independiente del Valle y Ever Hugo Almeida de El Nacional manifestaron estar capacitados para asumir el reto y que les gustaría hacerlo.



José Pékerman, otro entrenador que ha dirigido selecciones, recientemente finiquitó su vínculo con Venezuela. A pesar de ello, se desconoce si hay interés en él.

