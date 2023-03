Emelec recibe a Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana

Pedro Ortiz, arquero de Emelec en el calentamiento previo antes del cotejo contra Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana. Foto: Emelec

Redacción Bendito Fútbol (I)

El partido entre Emelec y Deportivo Cuenca, por la Copa Sudamericana, se jugará la noche de este jueves 9 de marzo de 2023 en el estadio George Capwell. El compromiso empezará desde las 19:00.



Tanto Miguel Rondelli, entrenador de Emelec y Gabriel del Valle, el estratega del Deportivo Cuenca, no se guardan nada y ponen sus principales equipos en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



El partido entre Emelec y Deportivo Cuenca no tendrá revancha. La Conmebol determinó que en esta fase preliminar se juegue a partido único. Si hay empate en los 90 minutos el clasificado se definirá directamente desde los lanzamientos penales.



La baja más sensible que presenta Emelec es la ausencia por lesión del defensor ecuatoriano Jackson Rodríguez, quien sufrió fractura y luxación de peroné en el partido de la LigaPro contra Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala.

​

Formación Emelec

Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Luis Fernando León, Christian Cruz; Dixon Arroyo, José Alberti, Samuel Sosa y Diego García; Miller Bolaños y Alejandro Cabezas.

​

Formación Deportivo Cuenca

Hamilton Piedra; Andrés López, Ronny Biojó, Bruno Duarte y Luciano Recalde; Bryan Rivera, Rodrigo Melo, Nicolás Rinaldi y Jalmar Almeida; Lucas Mancinelli y Enzo López.

​

Equipo arbitral argentino y brasileño

Los argentinos Yael Falcón (juez central), Maximiliano del Yesso (línea 1), José Savorani (línea 2) y Darío Herrera (cuarto árbitro), fueron designados para dirigir esta cruce en Guayaquil.



Al igual que para el partido entre Liga de Quito vs. Delfín, los brasileños Rodolpho Toski (VAR) y Daniel Nobre (AVAR), cumplirán el mismo rol manejando el sistema de videoarbitraje.



La ecuatoriana Sandra Zambrano será la asesora y el argentino Ángel Sánchez volverá a cumplir el papel de Quality Manager.

​

Ficha de la llave

Partido: Emelec vs. Deportivo Cuenca

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Árbitro: Yael Falcón

VAR: Rodolpho Toski

Transmite: DSports

