El fútbol de la región se vio sacudido a raíz de la partida de Mathías Acuña, delantero uruguayo que militaba en Mushuc Runa. Desde el balompié ecuatoriano y uruguayo llegaron las condolencias por el fallecimiento del futbolista.

La tarde del sábado 4 de enero del 2025, se hizo público el deceso de este en un hotel de Ambato. Posteriormente, también se dio a conocer que el charrúa decidió acabar con su vida.

A raíz del hecho, su club lamentó su partida y, a este, se le sumaron las condolencias de las demás escuadras del país. Los principales equipos como Liga de Quito, Barcelona SC, Emelec y El Nacional expresaron su pesar.

A los clubes también se le unieron instituciones como la Liga Pro y su presidente Miguel Ángel Loor. Asimismo, desde Uruguay también hubo pronunciamientos con respecto al suceso del futbolista de 32 años.

Conmoción en Uruguay por el deceso de Mathías Acuña

En Uruguay se hizo presente la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), entre rector del balompié de aquel país. “Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del futbolista uruguayo Mathías Acuña. Nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos“, escribió la entidaa.

A la institución también se le sumaron los clubes más grandes de su país: Peñarol y Nacional, que lanzaron notas de pesar por medio de sus canales oficiales. Lo mismo ocurrió con los clubes por los cuales pasó el jugador.

Mushuc Runa fue la tercera experiencia internacional para el futbolista. En su tierra natal, Mathías Acuña había pasado por El Tanque Sisley, Central Español, Fénix, Liverpool, Montevideo Wanderers, Atenas y Boston River. Sus únicos pasos por el extranjero habían sido por el Larissas y el Lamia 1964 de Grecia.

La despedida de Johan Wilson, representante de Mathías Acuña

Johan Wilson, representante de Mathías Acuña también se pronunció. El agente de futbolistas acompañaba al uruguayo tras su arribo a Ecuador.

Por medio de sus redes sociales, Wilson se despidió del jugador. “Qué encuentres paz, ‘bandido'”, escribió. A su vez, brindó detalles de la cercana relación que mantenían y el constante trabajo realizado a la par.

“Como me decías ‘juego por mis hijos y mi sueño es la casa para ellos (…) Me quedo con tu lealtad, el respeto para nuestro trabajo, con esas buenas charlas y el deseo de todo corazón de que puedas descansar en paz, Mathi o ‘bandido’, como me gustaba decirte… Que Dios te acobije”, agregó.