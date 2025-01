El 4 de enero de 2025, el fútbol ecuatoriano y sudamericano recibió una triste noticia: el delantero uruguayo Mathías Acuña falleció a los 32 años.

Mushuc Runa y la Liga Pro extendieron sus condolencias por la pérdida del jugador, quien llegó al país a mediados del 2024.

Más noticias:

¿Qué pasó con Mathías Acuña?

Según las primeras informaciones, el deportista fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Ambato, donde se encontraba hospedado para realizar la pretemporada con el Mushuc Runa, club al que se unió a mediados de 2024.

¿Quién fue Mathías Acuña?

Mathías Alexander Acuña Maciel llegó al fútbol ecuatoriano como refuerzo para el ‘Ponchito’ y debutó el 3 de agosto ddel 2024, en un empate contra Libertad FC.

A pesar de ser mediapunta de formación, destacó en la delantera y fue pieza clave en la clasificación del Mushuc Runa a la Copa Sudamericana 2025.

Durante su tiempo en Ecuador, disputó 19 partidos en la Liga Pro y la Copa Ecuador, marcando ocho goles y brindando una asistencia.

Semanas antes de su fallecimiento, el futbolista se vio involucrado en un caso de violencia de género, que lo llevó a portar un grillete electrónico mientras se llevaba a cabo una investigación judicial.

En declaraciones, Acuña expresó que la medida no implicaba culpabilidad, sino una medida cautelar. “Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben que nunca violenté a nadie, tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer, no tengo nada más que decir”, agregó en diciembre del 2024.

Mushuc Runa y la Liga Pro extendieron sus condolencias por la pérdida del jugador, quien estaba en un buen momento futbolístico.

El club publicó en sus redes sociales: “Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña. Paz en su tumba.”

Trayectoria de Mathías Acuña

El mediapunta tenía una valoración en el mercado de unos 500 mil dólares, según el sitio especializado Transfermarkt.

Militó en clubes de Uruguay como Tanque Sisley, Central, Villa Española, Fénix, Liverpool, Wanderers, Atenas, Rentistas y Boston River.

Militó también en el AE Larisa y PAS Lamia 1964 de Grecia.

Mathías Acuña se vinculó en julio de 2024 al Mushuc Runa, con el que se clasificó para disputar la Copa Sudamericana de 2025.

Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña 😢💔🕊️



Paz en su tumba.

4/01/2025 pic.twitter.com/pewQoKpAQe — Club Mushuc Runa S.C (@ClubMushucRuna1) January 4, 2025

El Confesionario: