Ibai Llanos explotó por Ecuador en Twitter

Ibai Llanos vivió el empate de Ecuador y Páises Bajos en Twitter. Foto: Instagram @ibaillanos

Bendito Fútbol

Ibai Llanos fue uno de los protagonistas del empate entre las Selecciones de Ecuador y Países Bajos en el Mundial Qatar 2022.

El partido entre las Selecciones de Ecuador y Países Bajos se jugó el viernes 25 de noviembre en el estadio Internacional Khalifa y se cerró con un empate 1-1 con tantos de Énner Valencia y Cody Gakpo.

Uno de los que reaccionó a este resultado fue el reconocido 'streamer' español Ibai Llanos, dueño de una comunidad de más de 11,3 millones de seguidores en Twitter, red social que utilizó para enviar un mensaje a la Selección de Ecuador.

Mensaje de Ibai Llanos para Ecuador. Foto: Captura de pantalla.

"VIVA ECUADOR CARAJO", fue el mensaje que Ibai Llano lanzó en Twitter, tras el empate 1-1 que llegó por intermedio de Énner Valencia a los 49 minutos, aprovechando un rebote que dejó Andries Noppert, potero de Países Bajos, ante el potente remate de Pervis Estupiñán.

El mensaje de Ibai Llanos no pasó desapercibido e inmediatamente fue una de las tendencias en Ecuador en Twitter y se mantiene luego de cerca de 24 horas de finalizado el juego entre Ecuador y Países Bajos.

La unión de Ibai Llanos y el fútbol no es nueva. Es reconocida su amistad con Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y de campeón del mundo en el 2010 con la Selección de España, con quien también comparte proyectos empresariales de entretenimiento.

Ibai no quiso ir al Mundial Qatar 2022

Antes del Mundial Qatar 2022, Ibai Llanos fue noticia porque rechazó viajar a Qatar con la selección española.

"Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos", contó en un directo en Twitch realizado el 10 de noviembre.

"¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? No me sale (...) y no lo voy a hacer", sentencio sobre su negativa de ir a Qatar.