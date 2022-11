¿Gustavo Alfaro seguirá en Ecuador?

El DT de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, habló con sus futbolistas para atacar y empatar a Países Bajos en el partido del Mundial Qatar 2022. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

La selección de fútbol de Ecuador no logró avanzar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Este 29 de noviembre del 2022, el elenco del DT Gustavo Alfaro perdió 2-1 ante Senegal y no pasó de ronda. ¿Alfaro seguirá en Ecuador?

Pese a la eliminación, el elenco ecuatoriano demostró un nivel competitivo a escala mundial. Gran parte del mérito de este equipo es el argentino Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico.

El DT, en la rueda de prensa posterior al partido, se pronunció sobre su futuro. "No voy a parar mi carrera. Lo más prudente es no pronunciarme en este momento", aseguró sobre su continuidad o no en la Tri.

Si fuera por los jugadores, el DT debería continuar en Ecuador. Esto, porque constantemente los futbolistas han elogiado y agradecido al 'Mister', como incluso lo han llamado algunos de ellos.

Moisés Caicedo, Félix Torres, Sebastián Méndez y otros se han expresado a favor de su técnico en estos días del Mundial.

Una vez finalizada la eliminatoria sudamericana, el mismo DT salió al paso a decir que por ahora solo pensará en el Mundial.

A inicios de año también se conoció que la FEF negociaba la continuidad de Alfaro.

El DT confía en este grupo y asegura que la Tri tiene mucho por demostrar todavía. "Estos chicos van a tener su revancha", dijo Alfaro en la rueda de prensa, tras el cotejo con Senegal este 29 de noviembre del 2022.

Gustavo Alfaro y Ecuador

El Mundial Qatar 2022 fue la primera experiencia mundialista para el técnico de 60 años.

¿Continuará Alfaro en Ecuador? De momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"No voy a parar mi carrera. Lo más prudente es no pronunciarme en este momento. Estoy embargado del dolor (por la Selección de Ecuador). Iba a analizar las cosas y ver qué decisión tomo en cuanto a mi carrera. Más que nada es una situación personal mía que quiero analizar bien", explicó el DT en la rueda de prensa.

Entre los aficionados, hay de todo. Algunos hinchas apoyan a Gustavo Alfaro y su manera de ser. Les gusta su 'buen verbo', la manera didáctica que tiene de explicar y explayarse en las ruedas de prensa.

A diferencia de otros técnicos un tanto parcos, cortantes en sus respuestas, el DT de Ecuador desarrolla ampliamente sus ideas y le gusta hablar.

Entre sus detractores, algunos critican precisamente eso. Lo tachan de un vendedor de utopías y hasta de vender humo, como se dice.

Ecuador perdió con Senegal

La selección de fútbol de Ecuador dejó una buena imagen en el Mundial Qatar 2022.

Se impuso 2-0 a Qatar en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Luego, empató 1-1 contra Países Bajos.

Sin embargo, en el cotjeo decisivo perdió 2-1 ante Senegal.

De esa manera, en el grupo A, Países y Senegal avanzaron de ronda. Ecuador y Qatar se quedaron eliminadas.

