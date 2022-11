¿Cómo jugará la Selección de Ecuador ante Países Bajos?

La Selección de Ecuador definirá este jueves 24 de noviembre el sistema de juego para su partido con Países Bajos. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Tito Rosales desde Qatar

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección de Ecuador, expuso en una conferencia de prensa este jueves, 24 de noviembre de 2022, que ha ensayado tres sistemas de juego como preparación del partido contra Países Bajos, previsto para el 25 de noviembre en Doha.

¿Cuáles son esas? El estratega no escondió nada y argumentó que sus ensayos se sostienen por las características que tiene el rival y también las potencialidades que ha mostrado su plantel en el último año.

“Estoy muy conforme y confiado con lo que ha demostrado Ecuador, hasta este tiempo, pero adelante hay una selección que como dijo su míster (Louis Van Gal) vienen a ser campeones del mundo y ver hasta dónde va a llegar”, reconoció el entrenador de Ecuador, que estuvo acompañado por Jehgson Méndez, en la conferencia de prensa de este 24 de noviembre en el Centro de Prensa de la FIFA, en Doha.

Comparó a Países Bajos, a quien llama Holanda, con Brasil y Argentina, por la jerarquía. “Si no defiendes y no atacas con la misma intensidad no le vas a generar problemas, nuestra misión, idea y vocación no solo será ser duro para defender, sino también intentar atacarlos cuando tengamos las posibilidades, pero fundamentalmente entendiendo que la batalla estará en la mitad de la cancha”, reconoció.

El sistema de juego se lo resolverá la tarde de este 24 de noviembre en el entrenamiento que tiene previsto en el complejo deportivo de Mesaimeer Sport Club, en Doha. Eso será después de la evaluación final que se le hará a Énner Valencia, quién será revisado por el cuerpo médico y el preparador físico.

“Venimos trabajando con línea de 3 (tres defensores), que la empezamos a trabajar con el primer grupo, que se entrenó en Quito”, agregó Alfaro

El análisis del entrenador se sostuvo por la jerarquía de su rival, en la que se adelantó que hay que tener en cuenta los detalles de las pelotas paradas, que le sirvieron a Holanda para poder ganarle a Senegal (2-0), en su primer partido del Grupo A del Mundial Qatar 2022.

