¿Se quiere ir Moisés Caicedo del Brighton?

Al seleccionado Moisés Caicedo le costó volver a adaptarse al frío que hace por estos días en Brighton, tras su regreso al equipo.

“Lo más difícil para mí fue volver a acostumbrarme al frío, nada más. Por lo demás, he estado centrado en hacer muy bien las cosas y estar ahí arriba peleando por un buen puesto con el Brighton".

Estas fueron las palabras del mediocampista de 21 años, en una entrevista con el portal oficial de 'Las Gaviotas'.

En la entrevista, recalcó que se enfoca en el equipo y evita los rumores. La prensa inglesa publicó en los últimos días que lo quieren los grandes como el Chelsea y el Liverpool.

El Chelsea es el que más pugna por el mediocampista de la Premier League. Llegó a ofrecer hasta USD 80 millones por los derechos deportivos del mediocampista, de 21 años.

Sin embargo, el Brighton estableció un precio de USD 123 millones. Con este monto, el club lo blindó ante el interés del equipo londinense. La intención de las 'Gaviotas' es venderlo en el próximo mercado de transferencias, a mitad del 2023.

¿Le interesan estas ofertas? 'Moi' está tranquilo. “Estoy concentrado en Brighton”, aseguró el futbolista.

“Estoy aquí, estoy jugando todos los días. Las cosas de afuera no me molestan, ni me quitan ese foco porque estoy enfocado solo aquí", añadió el volante, que es fijo titular en el medio campo de su club.

El nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas recalcó que evita desconcentrarse. Sabe que tiene mucho por aprender. “Yo manejo [la especulación] bien. Escuchas rumores aquí y allá, pero solo trato de concentrarme en el club en el que estoy ahora, el club que me abrió las puertas para jugar todas las semanas”.

18 partidos en la temporada

En la temporada 2022-2023, el seleccionado nacional es fijo en las alineaciones de las 'Gaviotas. Suma 18 partidos jugados con lo que suma 1608 minutos disputados y un gol.

Para el técnico Roberto De Zerbi es uno de los puntales en sus esquemas. El DT quiere que Caicedo continúe en el club. El DT sostuvo que busca contar con el mediocampista, por lo menos, hasta el verano de 2023.

En caso de 'Moi' llegara a ser vendido por tal cifra, también representaría un récord para un futbolista ecuatoriano. El más caro hasta ahora ha sido Antonio Valencia; Manchester United pagó USD 25,1 millones por su pase.

El mercado de transferencias finalizará el 31 de enero del 2023.

