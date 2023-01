Moisés Caicedo cambió de representantes

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo ahora será representado por la agencia española Fútbol División.

El anuncio formal de la incorporación de Moisés Caicedo a Fútbol División estuvo a cargo de la propia agencia a través de una publicación colgada en sus redes sociales. Lo hizo este lunes 23 de enero de 2023 en horas de la tarde.



"Nuevo fichaje. Estamos muy orgullosos de anunciar al Jugador de Clase Mundial, Moisés Caicedo, como nuevo jugador representado por FD. ¡Bienvenido Moisés! Esperamos lograr desafíos aún mayores juntos", fue el mensaje con el que Fútbol División anunció que el ecuatoriano pasa a ser parte de su cartera de representados.



El futuro de Moisés Caicedo parece estar lejos del Brighton & Hove Albion, club al que llegó a inicios de 2021 desde Independiente del Valle. Cada vez son más fuertes los rumores que lo ubican en la órbita del Chelsea, ganador de la Premier League en seis ocasiones.

✅New Signing ✅



We are very proud to announce the World Class Player, Moises Caicedo as a new player represented by FD.



Be welcome Moises! We hope to achieve even greater challenges together. #moisescaicedo #nikefootball pic.twitter.com/cdGtWDZWHl