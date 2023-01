La tarjeta blanca ya se mostró en el fútbol

Catarina Branco mostró la primera tarjeta blanca en un partido de fútbol en Portugal. Foto: Captura de pantalla.

En el partido ente Benfica y Sporting, en la Copa de Portugal del Fútbol Femenino, se registró un hecho histórico. Se mostró la primera tarjeta blanca.

El sábado 21 de enero de 2023 el Benfica goleó por 5-0 al Sporting, pero el resultado no es lo que perdurará en el tiempo, sino que será la primera tarjeta blanca que se mostró en la historia del fútbol.



La encargada de poner en marcha este histórico suceso fue la árbitra Catarina Branco, quien a los 44 minutos del primer tiempo mostró la tarjeta blanca a los equipos médicos de ambas escuadras, quienes asistieron a un hincha que necesitó su ayuda en una de las localidades del Estadio Da Luz.



Esto desató los aplausos de los más de 15 000 fanáticos que se dieron cita en el estadio ubicado en Lisboa, capital de Portugal.

¿Qué es la tarjeta blanca?

Las tarjetas amarilla y roja entraron en vigencia en el Mundial de México en 1970, pero su fin es castigar las faltas cometidas por los jugadores de manera preventiva (amarilla) y con expulsión del terreno de juego (roja).



De acuerdo con el Instituto Portugués del Deporte y Juventud, cita Diario Olé, la medida es parte de una nueva iniciativa en Portugal para alentar a los deportistas, entrenadores, directivos, público y otros agentes deportivos a actuar de manera “éticamente correcta”, así como también reconocer, resaltar y premiar las actitudes y comportamientos éticamente relevantes en el deporte.

Antecedente previo

La idea de implementar una tarjeta blanca en el fútbol no es nueva, aunque su propuesta original dista de lo que se hizo en Portugal.



Cuando el francés Michel Platini presidía la UEFA, planteó el uso de una tarjeta blanca, pero encaminada a dar una especie de castigar con 10 minutos fuera del terreno de juego cuando un jugador no estuvieran de acuerdo con las decisiones de los árbitros, sin embargo, la idea no prosperó.

