Brighton pide un precio récord por Moisés Caicedo

El Brighton & Hove Albion FC tasó al futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo en aproximadamente USD 123 millones.

Las 'Gaviotas' han dado constantes negativas ante las ofertas de grandes clubes que buscan llevarse al volante ecuatoriano.

Antes se habían resistido a propuestas del Liverpool y la última que desecharon fue del Chelsea, escuadra que puso USD 65 millones en la mesa y luego aumento a USD 80 millones.



De acuerdo al diario británico The Times, Moisés Caicedo y su valor han vuelto a ser reconsiderados por el Brighton. El precio que le han asignado al futbolista se da debido a que buscan mantener al jugador y dicho monto es difícil de pagar. En caso de que lo hagan sería un traspaso nunca antes visto.



"El precio del volante supera el costo de la transferencia que pagó el Manchester United por Paul Pogba -USD 116 millones- una nueva marca para los jugadores que no son delanteros (...) El propietario del Brighton Tony Bloom no busca aprobar más ventas en enero. Antes ya fueron transferidos Marc Cucurella al Chelsea, Leandro Trossard al Arsenal y Enock Mwepu se retiro por problemas de salud", menciona el rotativo.



El entrenador del Brighton, Roberto de Zerbi también había mencionado con anterioridad sus intenciones de que Moisés Caicedo permanezca. El DT sostuvo que busca contar con el mediocampista, por lo menos, hasta el verano de 2023.



En caso de que el jugador llegara a ser vendido por tal cifra, aquello también representaría una cifra récord para un futbolista ecuatoriano. El más caro ha sido Antonio Valencia, el Manchester United pagó USD 25,1 millones por su pase.

Moisés Caicedo está comprometido con Brighton

Moisés Caicedo se refirió a su situación actual y al futuro en una entrevista en los canales oficiales de su equipo. El delantero señaló que se encuentra concentrado en su presente.



"Estoy enfocado en Brighton. Todos los días entreno. Las cosas de afuera (posibles transferencias) no son un problema ni me quitan la concentración porque mi cabeza, únicamente, está aquí. Escuchas rumores aquí y allá, pero yo solo me centro en el club donde me encuentro ahora, el equipo que me abrió las puertas para poder jugar cada semana", sostuvo.



El mercado de transferencias en Europa finaliza el 31 de enero de 2023 a las 23:59. Hasta aquel momento, las escuadras podrán fichar e inscribir a sus refuerzos.

