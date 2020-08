Liga de Quito halló soluciones en la banca para ganar y asumir el liderato 

LEA TAMBIÉN

En la segunda y tercera pausas para realizar cambios, el técnico Pablo Repetto encontró a los hombres que le resultaron claves para remontar un partido que a Liga se le había puesto, inexplicablemente, cuesta arriba.

Los albos perdían 2-1 en el segundo tiempo ante un equipo de obreros empeñosos como el Olmedo. Entonces, en las dos pausas de modificaciones, mandó a la cancha al ariete Rodrigo Aguirre y luego al extremo Adolfo Muñoz. Ambos aportaron con goles, a los 81 y 85 minutos y le permitieron a los universitarios voltear un marcador en contra y quedarse con la victoria y con la punta del certamen.

Liga doblegó 3-2 a Olmedo, tiene 12 puntos y ahora encabeza el certamen, que se reanudó el fin de semana tras una angustiosa paralización de cinco meses.



Durante el largo tiempo de espera, los entrenadores, entre ellos el uruguayo Repetto, repetían continuamente que una de las claves que inclinarán la balanza de los partidos es la capacidad de los equipos para hallar respuestas a los partidos en las bancas de suplentes.

Armado con más futbolistas desequilibrantes y de jerarquía, Liga pudo desnivelar la suerte del partido del 16 de agosto del 2020 ante una oncena que tiene serias complicaciones económicas y que lucha por su subsistencia.



Las emociones del partido arrancaron temprano. Antes del primer minuto, el lateral derecho Fabricio Baguí, retrocedió un balón hacia el centro de la zaga sin percatarse de la presencia amenazante del delantero colombiano Christian Martínez Borja.



El ‘Parce’, como conocen al colombiano, volvió a las canchas con el mismo ímpetu y la misma racha goleadora con la que se fue en la primera semana de marzo. Tomó el balón y definió en el arco del golero Javier Irazún para marcar el gol más rápido del torneo: apenas habían pasado 48 segundos.

El gol ponía las cosas cuesta arriba para los locales, dirigidos por el técnico lojano Geovanny Cumbicus. Pero Liga no encontró la manera de gobernar en el partido: Pedro Pablo Perlaza no se proyectaba por la derecha, en pos de asociaciones con Matías Zunino. Por la izquierda, Christian Cruz lucía contenido y Billy Arce, el extremo de ese sector no ofrecía soluciones.



Olmedo apelaba a la inspiración de Luis Bolaños, ahora más robusto y tatuado . Al final del primer tiempo, el ‘Chucho’ respondió las expectativas al anotar de penal en el arco de Adrián Gabbarini, el 1-1.



El marcador resultaba injusto. Si bien los albos no gobernaban en el juego, Olmedo tampoco había hecho los méritos suficientes para igualar.



La sorpresa se volvía más grande apenas iniciado el segundo tiempo. Bágner Delgado puso el 2-1 ante el desconcierto de los universitarios, a los 47 minutos.



Entonces, Repetto decidió jugársela: sacó a Luis ‘Cunti’ Caicedo, sorpresivo titular tras la nueva lesión de Anderson Ordóñez, y mandó a la cancha al uruguayo Aguirre. Minutos después, Adolfo Muñoz, quien había anotado goles en los amistosos ante Independiente y El Nacional, también ingresó a la cancha.

Muñoz, que en la cuarentena se tomó en serio su preparación física con la intención de ser protagonista en la ‘U’ participó en la jugada del gol del ‘charrúa’ Aguirre y definió el 3-2 zambulliéndose con temeridad ante el golero Irazún.



Los universitarios tendrán dos días para recuperar las dolencias musculares, producidas por el esfuerzo en el partido y tendrán que pensar en su siguiente rival. El miércoles 19 de agosto del 2020, a las 17:00, se enfrentarán con la Universidad Católica de Santiago Escobar en su casa. El 'Trencito Azul' es segundo el torneo con 11 unidades. Será un cotejo por el liderato.