El inicio de la segunda etapa de la Liga Pro se encontraba en incertidumbre después de la decisión de los árbitros ecuatorianos de paralizar sus actividades. Miguel Ángel Loor, presidente de la entidad, señaló que el fútbol no volverá a pesar de las gestiones.

El primer partido de la última ronda del campeonato nacional estaba pactado para el viernes 2 de agosto del 2024. Aunque ya existía una planificación para la fecha, la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol se pronunció en la semana de esta.

La entidad envió un comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en la cual manifestaba su postura de no presentarse a los compromisos del campeonato. A su vez, exigía al organismo que tampoco se realicen designaciones para los cotejos.

En el documento, la agremiación argumentó que su decisión se fundamentaba en valores adeudados de parte de la Liga Pro: un millón de dólares. Asimismo, señaló que se intentó mantener conversaciones con los organizadores del torneo nacional, pero aquello no se dio.

Ante la situación, Miguel Ángel Loor se pronunció desde sus redes sociales y explicó que se buscaba negociar con el gremio arbitral y que había recibido su notificación. Posteriormente, en un nuevo anunció, este sostuvo que se depositó parte de los valores adeudados, sin embargo, la posición de los referís se mantuvo.

La Liga Pro espera acuerdos e igualarse con los árbitros

En el documento que llegó a la FEF, firmado por Luis Muentes Mora -presidente de la AEDAF-, se especificaban los montos. Allí, la asociación señalaba que los montos correspondían a víaticos y honorarios por partido.

Con respecto a la postura de los árbitros, en su primera reacción, Loor especificó que desde su organización también se habían buscado reuniones que no se llevaron a cabo. Asimismo, agregó que la AEDAF no aceptaba ninguna rebaja en cuanto a las cifras a cobrar a futuro.

La intención de Loor y la Liga Pro, además de saldar sus deudas, es modificar los montos que recibirán los árbitros en la segunda etapa. Este puntualizó que busca negociar para evaluar la posibilidad de que los colegiados cobren lo mismo que en la Copa Ecuador.

En busca de que no se suspenda la Liga Pro, la entidad y su presidente realizaron un depósito de medio millón de dólares el 30 de julio del 2024. Pese a ello, Luis Muentes le comunicó que la agremiación decidió no volver a las actividades ni intención de abrir diálogos.

El regreso de la Liga Pro debe esperar

“Se les ha querido explicar a los señores árbitros pidiendo reuniones desde hace cuatro semanas, pero no ha sido posible. Pudimos conversar con personeros de la FEF y la respuesta ha sido que la agremiación árbitros, presidida por el señor Muentes, no acepta ninguna rebaja. (…) pedimos sentarnos para ver qué posibilidad existe de que los árbitros nos cobre lo mismo que cobran en FEF por partido en Copa Ecuador“, escribió Loor en sus redes.

Para el dirigente resulta “imposible” mantener las condiciones previas debido a las limitaciones. A su vez, sostuvo que si los árbitros no quieren pitar, no habrá fútbol, pero se busca una solución no llegar a tal punto.