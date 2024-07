Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, anunció que recibió la notificación de parte de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEDAF) en la cual declaró su paralización de cara al torneo. La agremiación, además, manifestó su decisión a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y adujo valores adeudados.

El 29 de julio de 2024, a cuatro días de que inicie la segunda etapa del campeonato nacional, el referato ecuatoriano dio a conocer su postura con respecto a sus actividades. Por medio de una misiva dirigida hacia Francisco Egas, presidente de la FEF, señaló que la resolución fue unánime y solicitó que no se realicen designaciones para los torneos de Serie A y Serie B.

En el documento, la Asociación pidió al ente rector del fútbol nacional que aquello se mantenga hasta que se cumpla con la cancelación de todos los valores adeudados. Asimismo, agregó que no han tenido respuesta desde la Liga Pro.

Ante tal posición, en caso de que no se llegue a un acuerdo, el torneo nacional no se podrá reanudar como estaba pactado. Independientemente de lo que diga la FEF, los árbitros señalaron que no se presentarán al torneo a menos que se cumpla con sus exigencias antes de los compromisos.

El arranque de la segunda etapa estaba planeado para este viernes 2 de agosto del 2024. Con ello, el campeonato retornaría después de más de un mes de inactividad a raíz de la Copa América y el fin de la ronda inicial.

¿Cuánto adeuda la Liga Pro a los árbitros?

En la carta enviada a la FEF, que fue firmada por Luis Muentes Mora -presidente de la AEDAF-, los montos exigidos se especifican. De acuerdo al organismo, la Liga Pro les adeuda más de un millón de dólares.

Según la asociación, las cifras acumuladas corresponden a honorarios y a viáticos de los colegiados. A su vez, manifiesta que se tuvo en consideración los inconvenientes de la entidad que organiza el campeonato al romper su contrato con el anterior dueño de los derechos de televisión.

Ante lo señalado por la agremiación, la reacción de la Liga Pro no se hizo esperar. Miguel Ángel Loor se pronunció por medio de sus redes sociales y dio a conocer el estado de la situación para el ente que preside.

Los árbitros en LigaPro terminaron al día en el torneo 2023.



Tuvimos el problema de los derechos de TV y hoy en un nuevo modelo se ha reducido en un 30% el ingreso que recibian los clubes antes.



— Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 29, 2024

La Liga Pro busca negociar con el referato

Loor realizó una publicación textual y un video en el cual se refirió a la situación. Allí, este sostuvo que, en 2023, los referís finalizaron con sus pagos al día.

Aunque reconoció que existe una deuda, este argumentó que se redujeron los ingresos debido a la ruptura con los dueños de derechos de televisión. De igual forma, este especificó que cuentan con el dinero para pagar, sin embargo, buscan una negociación.

“Se les ha querido explicar a los señores árbitros pidiendo reuniones desde hace cuatro semanas, pero no ha sido posible. Pudimos conversar con personeros de la FEF y la respuesta ha sido que la agremiación árbitros, presidida por el señor Muentes, no acepta ninguna rebaja. (…) pedimos sentarnos para ver qué posibilidad existe de que los árbitros nos cobre lo mismo que cobran en FEF por partido en Copa Ecuador“, escribió.

Para Loor resulta “imposible” mantener las condiciones previas debido a las limitaciones. A su vez, sostuvo que si los árbitros no quieren pitar, no habrá fútbol, pero se busca una solución no llegar a tal punto.