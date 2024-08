Emelec vive un complicado momento en la Liga Pro y su DT Leonel Álvarez aún no conoce la victoria desde su arribo. Tras caer ante El Nacional en la tercera fecha de la Liga Pro, el colombiano revisó el contexto de los azules y puso paños fríos.

En su último compromiso, los eléctricos recibieron a una escuadra que también se encuentra en crisis y confiaban en poder sumar en su casa. Pese a ello, en los minutos finales cayó el 0-1 del ‘Bi-Tri’ que hundió al ‘Bombillo’.

Más noticias:

En el compromiso, el equipo azul no lucía como el cuadro a ser derrotado y lideró en posición y en remates al arco contrario. A pesar de ello, El Nacional aprovechó una de sus contadas oportunidades y, sin necesidad de rematar al arco en todo el partido, se puso por encima en el marcador gracias a un autogol.

Después de la azarosa derrota, Leonel Álvarez conversó con los medios de comunicación con respecto al duelo y al panorama global de Emelec. Allí, el colombiano se mostró desentendido por el resultado y se dirigió a la afición.

Leonel Álvarez, sorprendido por lo que obtuvo frente a lo que mereció

En función del desempeño que tuvieron Emelec y El Nacional en el partido, el que mayores chances tuvo de inclinar la balanza hacia su lado fue el primero. Pese a ello, aquella jugada en la que Jhon Jairo Sánchez intentó rechazar el balón y lo envió en propia puerta fue la que lo condenó.

“Hay cosas inexplicables y esta es una de ellas. Generamos todo para ganar, desafortunadamente no estuvimos finos en el último tercio (…) Esto es fútbol y uno no deja de sorprenderse. También es inexplicable esto; no me regalen nada, pero tampoco me lo quiten, hubo un penal clarísimo”, señaló el colombiano con respecto al cotejo y al arbitraje.

Álvarez sostuvo que de todos los partidos junto a Emelec, este ha sido el mejor y la dinámica de juego lo deja contento a pesar del resultado. A su vez, señaló que él y sus dirigidos continúan su trabajo y se debe confiar en ello.

Leonel Álvarez con Emelec

Leonel Álvarez arribó a Emelec para reemplazar a su compatriota Hernán Torres en la segunda etapa de la Liga Pro. El entrenador previo decidió no renovar su contrato y marcharse de la escuadra eléctrica.

Con el nuevo DT, los azules realizaron su pretemporada e iniciaron la última ronda del torneo nacional. En el debut oficial del colombiano ante Deportivo Cuenca, este perdió como local por 1-2; después, es el Mushuc Runa lo derrotó en Tungurahua por 3-0 y a ello le sucedió la caída ante El Nacional.