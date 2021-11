Xavi Hernández, nuevo entrenador del FC Barcelona

El Al-Sadd confirmó este viernes 5 de noviembre del 2021, por vía de su CEO Turki Al-Ali, la salida de su hasta ahora entrenador, Xavi Hernández, para que éste se convierta en nuevo entrenador del FC Barcelona tras el pago de la cláusula de salida del técnico de Terrassa.

“La administración del Al-Sadd ha acordado la salida de Xavi hacia Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Hemos acordado cooperar con el FC Barcelona en el futuro”, aseguró el CEO del club catarí.

Además, confirmó que Xavi les informó hace unos días de su deseo de ir al Barça en estos momentos, por la “etapa crítica” por la que atraviesa el club blaugrana. “Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino”, explicitó Al-Ali, quien aseguró que Xavi y su familia siempre serán bienvenidos en Doha.

