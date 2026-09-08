Vozinha nominado al Balón de Oro 2026 tras brillar con Cabo Verde

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Vozinha fue nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los candidatos al premio Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo. El caboverdiano de 40 años recibió la distinción después de convertirse en una de las figuras del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

El guardameta reaccionó con emoción a la nominación y aseguró que el reconocimiento representa a todo su país. “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”, expresó en sus redes sociales.

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Vozinha nominado al Balón de Oro

El arquero fue una de las grandes revelaciones de Cabo Verde durante su primera participación mundialista. Su selección alcanzó los dieciseisavos de final, instancia en la que perdió 3-2 ante Argentina en un partido disputado.

Antes de esa eliminación, Vozinha tuvo actuaciones destacadas en la fase de grupos. Mantuvo su arco en cero frente a España, empató 2-2 ante Uruguay y volvió a terminar sin recibir goles en el empate contra Arabia Saudí.

Su rendimiento durante el torneo hizo que su popularidad creciera de manera considerable. Su cuenta de Instagram llegó a registrar cerca de 30 millones de seguidores.

Ahora, el arquero compite por el premio Yashin junto con nombres de gran trayectoria como Unai Simón, David Raya, Joan García, Emiliano Martínez y Thibaut Courtois.

Debate en Colo Colo

Tras el Mundial, el portero llegó a Colo Colo como agente libre después de finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal. El club chileno celebró su nominación y destacó el impacto internacional que genera para la institución.

Sin embargo, su llegada también provocó críticas. Claudio Bravo cuestionó algunos aspectos técnicos de Vozinha después de sus primeras actuaciones con el conjunto albo.

El exarquero chileno señaló problemas de coordinación y técnica en una acción durante el empate sin goles frente a Huachipato. Vozinha suma dos partidos con Colo Colo y compite por la titularidad con el juvenil Gabriel Maureira.

Pese a las críticas, su nominación al premio Yashin representa un reconocimiento histórico a su actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Con información de EFE