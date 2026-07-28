Vozinha no podrá usar el apodo con el que se hizo famoso en el Mundial en Colo Colo

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como ‘Vozinha’, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Colo Colo.

Aunque el fichaje todavía no ha sido oficializado, ya que el guardameta debe superar los exámenes médicos de rigor, el portero se encontró con un inesperado obstáculo antes de firmar su contrato: no podrá utilizar el apodo con el que se hizo famoso durante el Mundial 2026.

¿Por qué Vozinha no podrá usar su apodo?

De acuerdo al reglamento de la Primera División de Chile impide que los futbolistas utilicen alias o sobrenombres en sus camisetas.

El artículo 36 de las Bases del Campeonato establece expresamente:

“Para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta (…), pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”.

Por ese motivo, ‘Vozinha’ no podría aparecer en la camiseta del arquero si se concreta su fichaje por Colo Colo.

Según el medio Redgol, la única posibilidad de mantener ese sobrenombre sería que el Consejo de Presidentes aprobara una modificación del reglamento, una situación que, por ahora, no está contemplada.

Si la normativa se mantiene sin cambios, el guardameta deberá utilizar Évora, uno de sus apellidos, para cumplir con las bases del campeonato chileno.

Vozinha en un partido del Mundial 2026. • Foto: Xinhua.

El héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026

Vozinha fue una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo de 2026.

Sus destacadas actuaciones bajo los tres palos fueron fundamentales para que Cabo Verde protagonizara una histórica participación, convirtiendo al experimentado guardameta en uno de los futbolistas más populares del torneo.

Ese rendimiento despertó el interés de varios clubes y lo dejó muy cerca de fichar por Colo Colo.

¿Qué significa Vozinha?

El propio arquero explicó el origen de un apodo que dio la vuelta al mundo durante el Mundial.

“Es por mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba haciendo el servicio militar y mi madre siempre tenía que trabajar. Así que crecí con mis abuelos”, contó en una entrevista con la FIFA.

El portero recordó que de niño jugaba al fútbol con jóvenes mayores que él y que, cuando regresaba molesto a casa después de recibir golpes durante los partidos, sus amigos bromeaban diciendo que iría a quejarse con sus abuelos.

Años más tarde, durante su primera experiencia profesional en Angola, compartió equipo con otro arquero llamado Josimar. Para diferenciarse, decidió utilizar el sobrenombre “Vozinha” en lugar de aparecer como “Josimar II”, un nombre que terminaría acompañándolo durante toda su carrera.

En portugués, “Vozinha” es el diminutivo afectuoso de “avó” y significa “abuelita”, un homenaje a las personas que lo criaron y que, gracias a su brillante actuación en el Mundial 2026, terminó siendo conocido por millones de aficionados en todo el planeta.