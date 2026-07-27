Vozinha, esperado en Chile, reveló el origen de su tierno apodo

El arribo a Chile del portero Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, se aplazó por retrasos en su visado. El guardameta tenía previsto llegar el martes 28 de julio de 2026 para integrarse a Colo–Colo.

Vozinha es esperado en Chile

Vozinha, de 40 años, tiene previsto volar a Santiago para realizar los exámenes médicos de rigor y firmar el contrato con el club albo, pero los trámites tomarán más tiempo, según la prensa chilena.

El jugador revelación de la Copa del Mundo, incluido en el 11 ideal revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, se ganó la simpatía de millones de seguidores por su brillante participación.

Durante el torneo, la FIFA hizo una publicación en la que daba a conocer el origen del apodo de Vozinha, que en ese momento era completamente desconocido para la gran mayoría de seguidores del fútbol a escala global.

Su documento de identidad destila fútbol por donde se lo mire. Se llama Josimar por el lateral que marcó dos golazos con Brasil durante México 1986. Sin embargo, ese no era el nombre que su padre quería ponerle.

Apasionado por el fútbol, deseaba llamarlo Valdano, en honor al ídolo argentino del Real Madrid y campeón con su país en ese año junto a Diego Maradona. No obstante, las autoridades de Cabo Verde no autorizaron ese nombre.

Finalmente, fue bautizado como Josimar, en homenaje al lateral cuya carrera se desarrolló en Botafogo, Flamengo, Internacional, Bangu, Ceará, Sevilla de España, Jorge Wilstermann de Bolivia y Mineros de Guayana de Venezuela, entre otros.

¿Qué significa Vozinha?

“Es por mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba haciendo el servicio militar. Y mi madre siempre tenía que trabajar para salir adelante. Así que crecí con mis abuelos”, explicó el veterano portero.

El nuevo refuerzo de Colo-Colo recordó que en su barrio jugaba al fútbol con niños mayores que él, por lo que recibir “muchos golpes” era habitual debido a su destreza con los pies, además de una competitividad y rebeldía que lo impulsaban a salir a ganar cada partido.

“Me pegaban mucho y, cuando no podía devolver los golpes o responder, volvía a casa enfadado, con mala cara. Entonces se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos”, le contó a la FIFA.

Su primera experiencia internacional en Angola definió el rumbo de su carrera profesional al adoptar el apodo de Vozinha. Al compartir plantilla con otro guardameta llamado Josimar, prefirió no usar “Josimar II” en su buzo y eligió quedarse con la denominación que, años más tarde, se transformaría en una sensación global.

Finalmente, explico que Vozinha es el diminutivo cariñoso de avó, que en portugués significa abuela. Es decir, “Vozinha” significa “abuelita”, un apodo que recorrió el mundo de la mano de su historia y sobresalientes actuaciones defendiendo el arco de su país.

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