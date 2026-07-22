Vozinha arrasó en el 11 ideal del Mundial 2026 elegido por los hinchas

La FIFA reveló este miércoles 22 de julio de 2026 el 11 ideal elegido por los aficionados, dominado por los jugadores de la Selección de España junto a Francia, pero con Vozinha, arquero de Cabo Verde, como el de mayor votación por encima de otras figuras globales.

España lidera la votación de la FIFA

Los seguidores de todo el mundo votaron por internet después de la final y colocaron a tres figuras de España entre los mejores del campeonato. Rodri Hernández, Marc Cucurella y Pedro Porro fueron reconocidos por su rendimiento en el camino hacia el título mundial.

Francia también aportó tres jugadores al 11. Dayot Upamecano fue elegido como zaguero central, Michael Olise ocupó un lugar en la mitad de la cancha y Kylian Mbappé apareció como extremo izquierdo tras otra destacada actuación internacional.

Mbappé cerró el Mundial con 10 goles y conquistó la Bota de Oro. Además, alcanzó un nuevo registro histórico al convertirse en el máximo goleador de la historia de la competencia con 22 anotaciones acumuladas en la misma cantidad de partidos disputados.

Argentina, subcampeona del torneo, también tuvo representación con Lionel Messi, que marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, y el defensor Lisandro Martínez. Ambos fueron reconocidos por los hinchas pese a la derrota sufrida frente a España en el partido decisivo disputado en el MetLife Stadium el pasado domingo 19 de julio.

Vozinha fue el más votado

La portería quedó en manos del caboverdiano Josimar Dias, conocido como Vozinha. El arquero fue una de las grandes revelaciones del Mundial gracias a sus actuaciones con Cabo Verde durante el campeonato.

En la mitad de la cancha también apareció Jude Bellingham. El inglés firmó un torneo de alto nivel, aportó siete goles y fue una de las principales figuras de su selección.

El ataque del equipo ideal lo completó Erling Haaland. El delantero noruego también convirtió siete tantos y lideró la histórica campaña de Noruega, que alcanzó los cuartos de final antes de despedirse del torneo.

Vozinha obtuvo 39,6 % de votos, superando a superestrellas como Mbappé (29.8 %), Bellingham (29.02 %), Haaland (27.46 %), Cucurella (22.56 %) y Messi (22.17 %), los otros que más simpatía consiguieron de los votantes.

La FIFA abrió la votación una vez concluida la final el pasado domingo 19 de julio para que los aficionados eligieran tanto la formación como a los futbolistas más destacados. El sistema más respaldado fue el 4-3-3.

El 11 ideal de los aficionados

Jugador Porcentaje de votos Vozinha 39,6 % Kylian Mbappé 29,8 % Jude Bellingham 29,02 % Erling Haaland 27,46 % Marc Cucurella 22,56 % Lionel Messi 22,17 % Michael Olise 18,94 % Pedro Porro 18,74 % Rodri Hernández 15,34 % Dayot Upamecano 14,93 % Lisandro Martínez 10,28 %

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