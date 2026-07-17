Vozinha, la revelación del Mundial, está cerca de fichar por un gigante de Sudamérica

El gran Mundial de Vozinha podría abrirle las puertas de uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

El arquero de Cabo Verde, que se convirtió en una de las revelaciones de la Copa del Mundo 2026, negocia su fichaje con Colo Colo, según informó el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano.

El guardameta, que actualmente se encuentra como agente libre, analiza varias propuestas, aunque el conjunto chileno aparece como uno de los principales interesados en quedarse con sus servicios.

Colo Colo ya presentó una oferta

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, Colo Colo ya envió una propuesta formal al entorno del arquero.

“Ya se ha enviado una propuesta inicial y el entorno de Vozinha ha respondido con una contraoferta. Colo Colo decidirá pronto entre Vozinha y Santiago Mele”, publicó el periodista italiano en sus redes sociales.

Romano también aseguró que el guardameta caboverdiano despierta el interés de otros clubes del continente, por lo que su futuro podría definirse en los próximos días.

De figura del Mundial a fenómeno en redes sociales

Vozinha fue uno de los futbolistas que más notoriedad ganó durante el Mundial 2026.

Con actuaciones destacadas frente a España y Uruguay, además de su brillante rendimiento en los octavos de final frente a Argentina, donde mantuvo con vida a Cabo Verde durante gran parte del encuentro, el arquero se ganó el reconocimiento de aficionados y especialistas.

Su desempeño también tuvo un enorme impacto fuera de la cancha.

Durante el torneo, su cuenta de Instagram experimentó un crecimiento explosivo y superó los 25 millones de nuevos seguidores, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor crecimiento en redes sociales durante la Copa del Mundo.

Ahora, tras consolidarse como una de las grandes revelaciones del torneo, Vozinha está a un paso de dar el salto al fútbol sudamericano, con Colo Colo liderando la carrera por ficharlo.