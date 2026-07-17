Marc Cucurella recibe un homenaje de Google con un divertido meme antes de la final del Mundial 

A pocas horas de la final del Mundial 2026, Google sorprendió a

los aficionados del fútbol con un homenaje a Marc Cucurella, uno de los jugadores más destacados de la selección española durante el torneo.

Al escribir el nombre del lateral izquierdo en el buscador, los usuarios pueden ver una animación especial inspirada en el famoso meme del “gato con peluca rizada”, una imagen que se ha convertido en un símbolo del futbolista por el parecido con su característica cabellera.

¿En qué consiste el homenaje de Google?

El homenaje llega en forma de un doodle interactivo.

Cada vez que un usuario busca “Marc Cucurella” en Google, aparece un simpático gato con una peluca rizada agitando una bandera de España, en un claro guiño al meme que se volvió viral durante el Mundial.

La animación se activa automáticamente para todos los usuarios y forma parte de las celebraciones digitales previas a la gran final del torneo.

Con este detalle, Google se suma al fenómeno que ha conquistado las redes sociales y reconoce la popularidad que ha alcanzado el defensor español durante la Copa del Mundo.

El meme que conquistó las redes sociales

El famoso gato con peluca comenzó a circular hace varios meses, pero volvió a cobrar fuerza durante el Mundial 2026 gracias a las destacadas actuaciones de Cucurella.

Miles de aficionados han compartido la imagen para celebrar el rendimiento del lateral, cuya abundante cabellera se convirtió en una de las características más reconocibles del campeonato.

No es la primera vez que Google realiza este tipo de guiños durante el Mundial.

Días atrás, el buscador también incorporó una animación con vikingos al buscar el nombre del delantero noruego Erling Haaland, aprovechando la enorme repercusión que tuvo su participación en el torneo.

Homenaje de Google para Marc Cucurella. • Foto: Agencia EFE.

El gran Mundial de Marc Cucurella

En su primera Copa del Mundo con la selección absoluta de España, Marc Cucurella se consolidó como uno de los pilares del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El lateral, que recientemente fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, ha sido titular en todos los partidos disputados por la Roja y ha permanecido prácticamente todos los minutos sobre el terreno de juego.

Además de su solidez defensiva, Cucurella ha destacado por su constante aporte en ataque.

Hasta el momento suma tres asistencias en el Mundial, convirtiéndose en uno de los futbolistas más influyentes de una selección española que buscará conquistar el título frente a Argentina en la gran final del Mundial 2026.