La Bota de Oro del Mundial 2026 se define en dos partidos

La Bota de Oro del Mundial 2026, que premia al goleador del torneo, aún sigue en juego sin tener un ganador definido. El francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Andrés Messi son los máximos candidatos para quedarse con el preciado trofeo.

La Bota de Oro se define en dos partidos

La Bota de Oro del Mundial 2026 se empezará a definir desde la tarde del sábado 18 de julio con el encuentro por el tercer lugar, o premio consuelo, entre las selecciones de Francia e Inglaterra en Miami.

Kylian Mbappé es el máximo referente del ataque francés con ocho tantos anotados: en dos ocasiones a Senegal, Irak y Suecia, y en una a Paraguay y Marruecos. Su aporte se completa con las asistencias ante Noruega (2) y Marruecos (1).

En una segunda línea, pero igual de peligrosos, aparecen los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane con seis cada uno. Ambos ofensivos lideraron a su país, que hasta antes de enfrentar a Argentina se proyectaba como uno de los candidatos al título.

El domingo es el turno para que Lionel Messi intente obtener uno de los pocos reconocimientos individuales que aún no pudo conseguir en su larga y exitosa carrera, que empezó en el 2004 con el FC Barcelona.

El ‘10’ en este mundial le anotó un triplete a Argelia, un doblete a Austria y uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto. Su desempeño se completa con las asistencias ante Egipto en octavos de final, Suiza en cuartos y un doblete contra Inglaterra en las semifinales.

En los españoles, el máximo romperredes es Mikel Oyarzabal con cinco. El ariete inscribió su nombre en el marcador con dos dobletes ante Arabia Saudita en la fase de grupos y Austria (con una asistencia de yapa) en los dieciseisavos de final. En las semifinales aportó con un tanto ante Francia.

La final entre España y Argentina está programada para el domingo 19 desde las 14:00 en el Estadio MetLife (rebautizado para el torneo como Nueva York/Nueva Jersey).

Goleadores Mundial 2026

# Jugador Selección Goles Asistencias 1 Lionel Messi Argentina 8 4 2 Kylian Mbappé Francia 8 3 3 Erling Haaland Noruega 7 0 4 Jude Bellingham Inglaterra 6 1 5 Harry Kane Inglaterra 6 1 6 Ousmane Dembélé Francia 5 2 7 Mikel Oyarzabal España 5 1

Goleadores de todos los mundiales

Goleador Edición Goles Guillermo Stábile Uruguay 1930 8 Oldřich Nejedlý Italia 1934 5 Leônidas da Silva Francia 1938 7 Ademir Brasil 1950 9 Sandor Kocsis Suiza 1954 11 Just Fontaine Suecia 1958 13 Garrincha

Vavá

Flórián Albert

Valentin Ivanov

Dražan Jerković

Leonel Sánchez Chile 1962 4 Eusébio Inglaterra 1966 9 Gerd Müller México 1970 10 Grzegorz Lato Alemania 1974 7 Mario Kempes Argentina 1978 6 Paolo Rossi España 1982 6 Gary Lineker México 1986 6 Salvatore Schillaci Italia 1990 6 Oleg Salenko

Hristo Stoitchkov Estados Unidos 1994 6 Davor Šuker Francia 1998 6 Ronaldo Corea del Sur – Japón 2002 8 Miroslav Klose Alemania 2006 5 Thomas Müller

David Villa

Wesley Sneijder

Diego Forlán Sudáfrica 2010 5 James Rodríguez Brasil 2014 6 Harry Kane Rusia 2018 6 Kylian Mbappé Catar 2022 8