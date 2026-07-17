La Bota de Oro del Mundial 2026 se define en dos partidos

La Bota de Oro del Mundial 2026 sigue en juego: Messi y Mbappé luchan por el trofeo en la recta final.

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Alexis Sinchire
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La Bota de Oro del Mundial 2026, que premia al goleador del torneo, aún sigue en juego sin tener un ganador definido. El francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Andrés Messi son los máximos candidatos para quedarse con el preciado trofeo.

La Bota de Oro se define en dos partidos

La Bota de Oro del Mundial 2026 se empezará a definir desde la tarde del sábado 18 de julio con el encuentro por el tercer lugar, o premio consuelo, entre las selecciones de Francia e Inglaterra en Miami.

Kylian Mbappé es el máximo referente del ataque francés con ocho tantos anotados: en dos ocasiones a Senegal, Irak y Suecia, y en una a Paraguay y Marruecos. Su aporte se completa con las asistencias ante Noruega (2) y Marruecos (1).

En una segunda línea, pero igual de peligrosos, aparecen los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane con seis cada uno. Ambos ofensivos lideraron a su país, que hasta antes de enfrentar a Argentina se proyectaba como uno de los candidatos al título.

El domingo es el turno para que Lionel Messi intente obtener uno de los pocos reconocimientos individuales que aún no pudo conseguir en su larga y exitosa carrera, que empezó en el 2004 con el FC Barcelona.

El ‘10’ en este mundial le anotó un triplete a Argelia, un doblete a Austria y uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto. Su desempeño se completa con las asistencias ante Egipto en octavos de final, Suiza en cuartos y un doblete contra Inglaterra en las semifinales.

En los españoles, el máximo romperredes es Mikel Oyarzabal con cinco. El ariete inscribió su nombre en el marcador con dos dobletes ante Arabia Saudita en la fase de grupos y Austria (con una asistencia de yapa) en los dieciseisavos de final. En las semifinales aportó con un tanto ante Francia.

La final entre España y Argentina está programada para el domingo 19 desde las 14:00 en el Estadio MetLife (rebautizado para el torneo como Nueva York/Nueva Jersey).

Goleadores Mundial 2026

#JugadorSelecciónGolesAsistencias
1Lionel MessiArgentina84
2Kylian MbappéFrancia83
3Erling HaalandNoruega70
4Jude BellinghamInglaterra61
5Harry KaneInglaterra61
6Ousmane DembéléFrancia52
7Mikel OyarzabalEspaña51

Goleadores de todos los mundiales

GoleadorEdiciónGoles
Guillermo StábileUruguay 19308
Oldřich NejedlýItalia 19345
Leônidas da SilvaFrancia 19387
AdemirBrasil 19509
Sandor KocsisSuiza 195411
Just FontaineSuecia 195813
Garrincha
Vavá
Flórián Albert
Valentin Ivanov
Dražan Jerković
Leonel Sánchez		Chile 19624
EusébioInglaterra 19669
Gerd MüllerMéxico 197010
Grzegorz LatoAlemania 19747
Mario KempesArgentina 19786
Paolo RossiEspaña 19826
Gary LinekerMéxico 19866
Salvatore SchillaciItalia 19906
Oleg Salenko
Hristo Stoitchkov		Estados Unidos 19946
Davor ŠukerFrancia 19986
RonaldoCorea del Sur – Japón 20028
Miroslav KloseAlemania 20065
Thomas Müller
David Villa
Wesley Sneijder
Diego Forlán		Sudáfrica 20105
James RodríguezBrasil 20146
Harry KaneRusia 20186
Kylian MbappéCatar 20228
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