Final del Mundial 2026 vigilada por el humo de los incendios

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium bajo un monitoreo permanente por la calidad del aire. El humo de los incendios forestales de Canadá mantiene en alerta a parte del noreste de Estados Unidos.

Final del Mundial 2026 bajo observación

La final del Mundial 2026 no está suspendida ni aplazada. Sin embargo, las autoridades meteorológicas y sanitarias siguen de cerca la evolución del humo que ha reducido la calidad del aire en varios estados próximos a Nueva York y Nueva Jersey.

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene este viernes 17 alertas por calidad del aire en una extensa parte de la región de los Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y sectores del Atlántico Medio debido al avance del humo procedente de Canadá.

Más de 100 millones de personas permanecen bajo estas alertas en 18 estados y el Distrito de Columbia. La presencia de partículas finas representa un riesgo para grupos vulnerables y ha obligado a reforzar las recomendaciones sanitarias.

Actualmente, continúan activos más de 800 incendios forestales en territorio canadiense. Los vientos han impulsado enormes columnas de humo hacia el sur, afectando a distintas ciudades del noreste de Estados Unidos.

Nueva York registra este viernes un Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) de 179, una categoría considerada “insalubre”. Ante ese escenario, las autoridades habilitaron puntos para distribuir mascarillas de forma gratuita.

Washington D.C. presenta una situación más compleja. El índice alcanzó los 237 puntos, nivel catalogado como “muy insalubre”, mientras otras localidades del este del país también reportan concentraciones elevadas de contaminación.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó la situación como un problema sanitario crucial e indicó que las agencias estatales mantienen vigilancia permanente sobre el desplazamiento del humo.

El pronóstico favorece a la final

Pese al escenario actual, los pronósticos oficiales apuntan a una mejora durante el fin de semana. El ingreso de lluvias y un cambio en la dirección de los vientos ayudarían a dispersar una amplia parte del humo.

Hasta el momento no existe ningún anuncio de la FIFA sobre una posible modificación de la programación de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

Las autoridades estadounidenses tampoco han emitido restricciones específicas para el desarrollo del encuentro. El seguimiento se mantiene debido a que la calidad del aire puede variar rápidamente según el comportamiento del viento.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York recomienda limitar la actividad física intensa cuando los niveles de contaminación aumentan, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Las recomendaciones también incluyen a niños y adultos mayores, considerados los grupos más sensibles frente a las partículas finas presentes en el humo de los incendios forestales.

La evolución de las condiciones atmosféricas durante las próximas horas será determinante para confirmar el escenario previsto por los meteorólogos antes de la definición del título mundial.

Si las lluvias previstas y el cambio del viento se mantienen, la calidad del aire debería mejorar de forma gradual antes del domingo, reduciendo el impacto del humo sobre el área metropolitana de Nueva York.

*Con información de EFE.

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