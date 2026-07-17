Calidad del aire peligrosa en Nueva York preocupa antes de la final entre Argentina y España

La intensa humareda provocada por los incendios forestales en Canadá deterioró la calidad del aire en amplias zonas de Estados Unidos. Esto encendió las alertas a pocos días de la final del Mundial de fútbol, prevista para el domingo en Nueva York. Las autoridades mantienen avisos sanitarios y siguen de cerca la evolución del fenómeno.

Condiciones atmosféricas y su impacto

La lluvia prevista para el sábado podría aliviar parcialmente las condiciones. El humo cubrió desde la región de los Grandes Lagos hasta la costa este de Estados Unidos. Nueva York amaneció con cielos anaranjados y una densa bruma que redujo la visibilidad, afectando incluso las operaciones aéreas en el aeropuerto LaGuardia.

Riesgos para la salud pública

La preocupación también alcanza a las actividades deportivas al aire libre, ya que la calidad del aire representa un riesgo para la salud de jugadores, trabajadores y aficionados. Los incendios forestales activos en Canadá generaron una nube de humo que se desplazó sobre gran parte del territorio estadounidense.

Niveles de calidad del aire y alertas

Las peores condiciones se concentran cerca de los focos de incendio, especialmente en Minnesota, Wisconsin y la provincia canadiense de Ontario. En Minneapolis, el Índice de Calidad del Aire (AQI) llegó a 343, una cifra catalogada como “peligrosa”, según IQAir. Un fenómeno meteorológico conocido como “cúpula de calor” agravó la situación al mantener el humo cerca de la superficie.

Afectaciones en Nueva York

En Nueva York, las autoridades atribuyen el deterioro de la calidad del aire a los más de 100 incendios activos en Canadá. Durante la mañana del jueves, el AQI alcanzó 110 puntos, un nivel considerado “malsano para grupos sensibles”, según IQAir. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS) emitió una alerta de salud por la calidad del aire para Nueva York, vigente hasta la medianoche.

Recomendaciones sanitarias

El organismo prevé que el humo denso cubra la ciudad y otras zonas de la costa este, y que los niveles del AQI superen los 100 puntos. El Departamento de Salud de Nueva York explicó que ese nivel representa una preocupación moderada para la salud, por lo que recomendó limitar las actividades intensas y prolongadas al aire libre.

Preparativos ante la final del Mundial

Además, pidió que niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias eviten salir si no es necesario. El comisionado de Salud de la ciudad, Alister F. Martin, señaló que, ante el calor extremo y la presencia de humo, el lugar más seguro es un espacio interior fresco y con aire acondicionado.

Impacto en eventos deportivos

La mala calidad del aire también abrió interrogantes sobre el desarrollo de la final del Mundial de fútbol del domingo en Nueva York. A dos días del partido entre Argentina y España, el aire fue calificado como poco saludable y las autoridades recomendaron permanecer en interiores o utilizar mascarillas al salir.

Efectos acumulativos y pronósticos

Durante la madrugada del viernes, el aviso oficial advirtió que la situación había empeorado respecto al día anterior. Las autoridades indicaron que cualquier persona puede comenzar a experimentar efectos en la salud y que el impacto puede ser grave para los grupos sensibles. Las partículas finas PM2,5 representan el principal riesgo.

Niveles críticos del AQI

Según el comunicado oficial, estas pueden ingresar al flujo sanguíneo. La calidad del aire llegó a 185 puntos y luego descendió a 170, un nivel que continúa muy por encima de lo habitual y que motivó la recomendación de usar mascarillas en exteriores.

Esperanza ante las condiciones adversas

A partir de 100, la calidad del aire se considera dañina para grupos sensibles; desde 150 afecta la vida cotidiana y, al superar los 200 puntos, alcanza un nivel muy peligroso. Por ahora, la principal esperanza para mejorar las condiciones es la lluvia prevista para el sábado en el área de Nueva York.

Cambios en el calendario deportivo

Aunque las precipitaciones no eliminarían por completo el humo, sí podrían reducir su concentración y mejorar parcialmente la calidad del aire antes de la final. La situación ya provocó cambios en el calendario deportivo. Las autoridades reprogramaron el partido de la MLS entre Vancouver Whitecaps y Chicago Fire, además de otro encuentro previsto en territorio canadiense.

Medidas implementadas por las autoridades

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alertó que la combinación de calor extremo y aire insalubre constituye una seria amenaza para la salud de los habitantes. El Municipio habilitó centros de enfriamiento y distribuye gratuitamente mascarillas KN95 en cientos de puntos de los cinco distritos, incluida la Biblioteca Pública de Nueva York en Bryant Park.

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