Argentina vs. España: Slavko Vinčić será el árbitro de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó este jueves al árbitro que impartirá justicia en la gran final del Mundial 2026.

El esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir el partido entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium, de Nueva York/Nueva Jersey, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

El colegiado europeo afrontará su cuarto compromiso en esta Copa del Mundo y el más importante de su carrera a nivel de selecciones.

Su recorrido en el Mundial 2026

Vinčić, de 46 años e internacional desde 2010, ya arbitró tres encuentros durante el Mundial.

En la fase de grupos estuvo al frente de los partidos Brasil vs. Marruecos y Jordania vs. Argelia.

Posteriormente dirigió el encuentro entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final, compromiso en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival, aplicando la normativa conocida popularmente como la “ley Vinicius-Prestianni”.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Sus antecedentes con Argentina y España

No será la primera vez que Vinčić arbitre a Argentina en una Copa del Mundo.

El esloveno dirigió dos partidos de la Albiceleste en el Mundial de Catar 2022: la sorpresiva derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut y el encuentro entre Gales e Irán correspondiente a la fase de grupos.

Por su parte, España mantiene un historial muy favorable con el árbitro.

La Roja permanece invicta en cinco partidos bajo su dirección. Entre ellos destacan la victoria por 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y la final de la UEFA Champions League 2024, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund.

El equipo arbitral

Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, quienes actuarán como jueces de línea.

El jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro para la final.

Argentina y España definirán al campeón del mundo

La final del Mundial 2026 enfrentará a dos selecciones que llegan tras superar exigentes semifinales.

Argentina eliminó a Inglaterra por 2-1, mientras que España dejó en el camino a Francia con el mismo marcador.

Ahora, ambos buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial bajo el arbitraje del experimentado Slavko Vinčić.