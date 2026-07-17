Un cálculo viral revela la improbable historia entre Messi y Lamine con una opción entre 625 trillones

Una fotografía tomada hace 19 años recorrió internet en la antesala de la final de la Copa del Mundo. En ella aparece Lionel Messi sosteniendo y bañando a un bebé durante una sesión para un calendario benéfico organizado por Unicef y el diario Sport. Años después, ese niño se convertiría en Lamine Yamal, una de las principales figuras del fútbol mundial.

El cálculo sorprendente de probabilidades

La historia cobró fuerza después de que un usuario de X realizara un cálculo matemático para estimar qué tan probable era que aquel bebé elegido al azar para esa campaña llegara al fútbol profesional, alcanzara la élite y coincidiera por primera vez con Messi en una final del Mundial. El resultado fue de 1 entre 625 trillones, cifra que rápidamente se volvió viral.

Detalles del cálculo

Según explicó el autor de la publicación, el resultado surge de multiplicar una serie de probabilidades independientes relacionadas con distintos acontecimientos: que el bebé seleccionado para la sesión fotográfica llegara a ser futbolista profesional, alcanzara el máximo nivel competitivo, desarrollara una carrera suficiente para coincidir con Messi y que ese primer enfrentamiento oficial ocurriera en una final de la Copa del Mundo. Para dimensionar la cifra, el usuario comparó el resultado con otros eventos extremadamente improbables, señalando que equivaldría aproximadamente a escoger un segundo específico dentro de un periodo cercano a 20 millones de años.

Comparaciones improbables

Además, afirmó que la probabilidad sería incluso menor que la de ganar el Powerball, una de las loterías con los premios más altos de Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que ese cálculo no corresponde a un estudio científico ni ha sido validado por especialistas en estadística. Se trata de una estimación elaborada por un usuario a partir de distintos supuestos, por lo que debe interpretarse como un ejercicio matemático ilustrativo y no como una probabilidad oficial.

La campaña benéfica detrás de la imagen

La fotografía de Messi y Lamine nació en una campaña benéfica. La imagen fue capturada en 2007 por el fotógrafo Joan Monfort durante una campaña solidaria organizada por Unicef y el diario deportivo Sport. Varias familias participaron mediante un sorteo y una de ellas fue la de Lamine Yamal, quien entonces tenía apenas unos meses de vida. En ese momento, Messi tenía 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del FC Barcelona.

Resurgimiento internacional

Lasesión fotográficapasó prácticamente desapercibida durante años y nunca imaginó el significado que adquiriría casi dos décadas después. La fotografía resurgió internacionalmente en 2024, cuando el padre de Lamine Yamal la compartió en redes sociales durante la Eurocopa. Desde entonces, ha sido interpretada por aficionados como una curiosa coincidencia que une a dos generaciones del fútbol.

Aumento en las búsquedas antes del partido decisivo

La viralización del cálculo coincidió con el incremento de búsquedas relacionadas con Messi, Lamine Yamal y la final del Mundial. Estos términos registraron un fuerte crecimiento en Google Trends durante las horas previas al partido decisivo. Aunque la cifra de 1 entre 625 trillones no puede comprobarse como una probabilidad matemática oficial, logró captar la atención de millones porque resume acontecimientos extraordinarios: que un bebé elegido al azar para una campaña benéfica terminara convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas y tuviera como primer rival mundialista al mismo jugador que lo sostuvo en brazos cuando apenas comenzaba su vida.

Preguntas frecuentes sobre la fotografía de Messi y Lamine Yamal:

❓ ¿Por qué se volvió viral la fotografía de Lionel Messi con Lamine Yamal? Porque muestra a Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé, muchos años antes de que ambos coincidieran como figuras del fútbol.

La imagen fue tomada en 2007 durante una campaña benéfica organizada por Unicef y el diario Sport. Años después, Lamine Yamal se convirtió en futbolista profesional y la fotografía resurgió en redes sociales como una llamativa coincidencia entre dos generaciones. ❓ ¿Es cierto que había una probabilidad de 1 entre 625 trillones de que ocurriera esta historia? No es una probabilidad oficial ni científicamente validada.

La cifra fue propuesta por un usuario de X mediante un cálculo basado en varios supuestos, como que el bebé elegido al azar llegara al fútbol profesional, alcanzara la élite y coincidiera por primera vez con Messi en una final del Mundial. Se trata de un ejercicio ilustrativo y no de un estudio estadístico. ❓ ¿Cómo fue tomada la fotografía de Messi con Lamine Yamal? Durante una campaña solidaria realizada en 2007.

El fotógrafo Joan Monfort captó la imagen en una sesión organizada por Unicef y el diario Sport para un calendario benéfico. Las familias participantes fueron seleccionadas mediante un sorteo y la de Lamine Yamal fue una de las elegidas. ❓ ¿Cuándo volvió a hacerse famosa la fotografía? En 2024, durante la Eurocopa.

La imagen permaneció prácticamente desconocida durante años hasta que el padre de Lamine Yamal la compartió en redes sociales. Desde entonces, la fotografía ha sido difundida ampliamente como una curiosa coincidencia en la historia del fútbol. ❓ ¿Por qué aumentaron las búsquedas sobre Messi y Lamine Yamal? Porque la historia volvió a viralizarse antes de la final del Mundial.

El interés por la fotografía y por el cálculo de probabilidades impulsó un incremento de las búsquedas sobre ambos futbolistas en Google Trends. La coincidencia de que el bebé fotografiado con Messi llegara a enfrentarlo años después en la máxima competición internacional despertó la atención de aficionados de todo el mundo.

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