La fotografía icónica de Messi y Lamine Yamal que emociona

Lamine Yamal, estrella de la selección española, cumplirá su sueño de enfrentarse a Lionel Messi, su ídolo. Este encuentro ocurre casi 19 años después de una fotografía icónica donde el crack argentino bañaba al jugador español, quien apenas tenía unos meses. En una entrevista con DAZN, Lamine expresó: “Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”.

La historia detrás de la foto icónica

La famosa imagen fue capturada para un calendario solidario del club en 2007. En ella, un bebé sonriente disfrutaba de un baño de espuma junto a su madre y un joven Leo Messi. Esta imagen se viralizó tras una publicación que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, compartió en Instagram en 2024.

Joan Monfort, autor de la fotografía, relató a la Agencia EFE cómo se gestó este momento hace casi dos décadas. Aunque Messi y Lamine coincidieron en el tiempo y espacio, solo los padres del joven jugador conocían este dato hasta ahora. La casualidad ha unido a estos dos grandes del fútbol.

Un encuentro lleno de emociones

El próximo domingo, ambos jugadores se enfrentarán en busca del título mundial en el Metlife de Nueva Jersey/Nueva York. Mientras Messi busca poner el broche final a su carrera en las Copas del Mundo, Lamine Yamal aspira a conseguir su primera estrella.

Joan Monfort comentó: “No hay dinero que pague una foto como esa”. Además, recordó cómo se realizó el sorteo en Rocafonda (Mataró) para seleccionar bebés para las fotos del calendario solidario. La casualidad hizo que la imagen fuera con Messi, quien entonces no era el jugador superconocido que es hoy.

Un momento para recordar

La conexión entre Lamine Yamal y Messi representa más que un simple encuentro; simboliza la admiración y el respeto entre generaciones. El joven jugador festejó 19 años el 13 de julio, el mismo número que lleva en su camiseta y con el que debutó Messi en el Barcelona.

Este enfrentamiento promete ser emocionante y lleno de historia. La historia de Lamine Yamal y Messi se convierte en un capítulo memorable para todos los aficionados al fútbol.

Con información de EFE

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