Vozinha, de no tener equipo a jugar en un campeón de América

Vozinha, una de las estrellas del Mundial de 2026 con Cabo Verde, jugará en el equipo más grande de su carrera. A sus 40 años, el arquero fichó por Colo Colo de Chile tras haberse quedado sin equipo.

El fichaje de Vozinha por Colo Colo

Por medio de sus redes sociales, Colo Colo hizo oficial el fichaje del arquero caboverdiano. “Bienvenido. Vozinha, te esperamos en el Estadio Monumental”, señaló el club junto a una foto de la cabellera del golero, sobre la cual tituló “AURA”.

Pese al anuncio, el guardameta aún no se ha unido a las prácticas del equipo colocolino. A pesar de la Copa del Mundo, celebrada entre el 14 de junio y el 19 de julio, Chile no paró sus actividades futbolísticas, pues tampoco participó en el certamen.

Antes de unirse al ‘Cacique’, Vozinha había manifestado que valoraría propuestas en función del aporte deportivo que pueda brindar. El futbolista señaló que no quería que su siguiente paso se dé, únicamente, por temas de exposición o marketing.

El Mundial de Vozinha con Cabo Verde

En el Mundial de 2026, que por primera vez contó con 48 equipos, Cabo Verde hizo su primera aparición. Apenas en el partido debut frente a España, Vozinha ya brilló y fue escogido como jugador del partido.

El guardameta consiguió mantener su arco en cero y el partido terminó en empate. Luego, su escuadra igualó con Uruguay por 2-2 y con Arabia Saudita por 0-0.

En los dieciseisavos de final, Cabo Verde se enfrentó a Argentinay el arquero consiguió realizar siete atajadas. Tras un 1-1 en 90 minutos, en los tiempos extra, la ‘Albiceleste’ se impuso por 3-2. Con ello, Vozinha y su selección sellaron su mejor participación en una Copa del Mundo.

Vozinha se quedó sin equipo, pero se catapultó en el Mundial

El club desde el que llegó Vozinha para el Mundial de 2026 fue el Chaves de la segunda división portuguesa. Este, sin embargo, no decidió renovar su contrato con él, por lo que quedó como jugador libre.

Tras la actuación,Colo Colo apareció y con el conjunto araucano podrá jugar tres torneos. El ‘Cacique’ disputa la primera categoría chilena, la copa y la copa de la liga, aunque para este 2026 no se clasificó a torneos internacionales.

Entre su palmarés, el cuadro albo cuenta con 34 campeonatos nacionales, 14 copas y 4 supercopas. Además, tiene una Copa Libertadores y una Recopa.

Dentro de su carrera, Vozinha tuvo pasos por el fútbol africano y europeo. Estuvo en Batuque, Mindelense, Progresso do Sambizanga, Zimbru Chisinau, GIL Vicente, AEL Limassol, Trencin y Chaves.