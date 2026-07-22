Vozinha jugó en seis países, ¿se sumará un séptimo?

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, es el jugador que mayor notoriedad alcanzó después del Mundial 2026. Actualmente se encuentra sin equipo, pero parece que un gigante de Sudamérica puso sus ojos en él para lo que resta de la temporada.

Vozinha empezó su carrera en 2008

Vozinha empezó su carrera en el 2008 en el Batuque FC de su natal Cabo Verde. En ese equipo estuvo durante dos años sin haber podido sumar minutos, según datos consultados en distintas páginas especializadas en estadísticas de deportistas.

En 2011 fue contratado por el Mindelense de su país, en donde tampoco logró sumar minutos. Su carrera como arquero parecía no despegar hasta que en el 2012 el Progresso do Sambizanga de Angola requirió sus servicios.

El sitio ceroacero.com registra sus primeros datos con 52 partidos en esos tres años. En el 2015 tuvo su revancha con el Mindelense, pero nuevamente sus registros vuelven a desaparecer por completo.

El salto a Europa lo dio con la confianza del FC Zimbru de Moldavia, donde permaneció durante la temporada 2015/16 y sumó otros 26 partidos a una carrera que seguía en el anonimato internacional.

De Moldavia se marchó hacia el Gil Vicente de Portugal para el curso 2016/17, en el que acumuló 32 juegos. Al país del que es originario Cristiano Ronaldo regresó en 2024 y se mantuvo hasta el 2026 contratado por el GD Chaves de la Segunda División, en donde disputó 51 compromisos.

El AEL Limassol de Chipre lo mantuvo en su plantilla desde el 2017 al 2022 y luego el AS Trenčín de Eslovaquia hasta el 2024. En ambos acumuló 179 duelos, marcando su continuidad con la que se ganó un espacio en el equipo nacional de su país.

Transfermarkt registra que defiende el arco de Cabo Verde desde 2012, cuando debutó en las eliminatorias para la Copa de África ante Camerún. Sus primeros 90 minutos fueron con victoria 2-0.

¿Vozinha jugará en Colo-Colo?

En Chile empezó a circular el rumor de que Vozinha estaba en la órbita de Colo-Colo. Adilson dos Santos, su representante, en declaraciones publicadas por La Tercera, aseguró que hubo contactos para conocer sus pretensiones.

“Vozinha es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile; hubo algunos contactos con Colo-Colo, así como de otros clubes”, cita textualmente el medio chileno.

Sin embargo, en la misma publicación se aclara que su representante fue tajante al indicar “que no es nada concreto y menos formal”, agregando que a su correo “llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador”.

Vozinha en los días previos a la final del Mundial 2026 estuvo en Nueva York. Ahí indicó que espera estar en actividad uno, dos o quizá tres años más. “Veré cómo reacciona mi cuerpo, pero estoy libre y estoy buscando un buen proyecto. Espero encontrar un buen equipo pronto”, sentenció.

Carrera de Vozinha

Club País Período Batuque FC Cabo Verde 2008 – 2010 Mindelense Cabo Verde 2011 Progresso do Sambizanga Angola 2012 – 2014 Mindelense Cabo Verde 2015 FC Zimbru Moldavia 2015 – 2016 Gil Vicente Portugal 2016 – 2017 AEL Limassol Chipre 2017 – 2022 AS Trenčín Eslovaquia 2022 – 2024 GD Chaves Portugal 2024 – 2026

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