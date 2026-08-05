Vozinha desató la locura en Chile: así fue su espectacular presentación con Colo Colo

Josimar José Évora Dias, más conocido como ‘Vozinha’, vivió una presentación inolvidable con Colo Colo. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue recibido como una auténtica superestrella por miles de aficionados en el Estadio Monumental.

El guardameta, que firmó por seis meses, con opción de renovar hasta finales de 2027, fue el protagonista de una ceremonia preparada especialmente por el club albo para celebrar su llegada.

Un recibimiento a la altura de una estrella

Cerca de 30.000 hinchas acudieron al Estadio Monumental para darle la bienvenida al nuevo arquero de Colo Colo.

La ovación comenzó apenas apareció sobre el césped y se prolongó durante toda la presentación, en la que el futbolista saludó a las tribunas y agradeció el cariño recibido.

“Estoy contento. Agradezco de todo corazón la amabilidad de todos“, expresó el guardameta desde el centro del campo.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió cuando su camiseta con el dorsal 29 y el nombre “Vozinha”descendió desde el cielo, transportada por el deportista chileno de wingsuit flying Sebastián Álvarez, conocido como “El Ardilla”, quien aterrizó sobre el terreno de juego.

Colo Colo tiró la casa por la ventana

El club chileno convirtió la presentación en una auténtica fiesta.

Además de reunir a miles de aficionados, exhibió todos los títulos obtenidos a lo largo de su historia para recibir al arquero caboverdiano, considerado uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años.

Durante el evento, los hinchas corearon repetidamente su nombre mientras el arquero prometía entregarlo todo por la institución.

“Lo más importante es trabajar cada día para honrar esta camiseta y espero que al final del campeonato podamos cumplir todos los objetivos”, señaló el futbolista.

La magnitud del recibimiento recordó a las presentaciones de ídolos como Matías Fernández, cuando regresó al club en 2020, y Arturo Vidal, en su vuelta a Colo Colo en 2024.

𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒖𝒏𝒕𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝐴𝑈𝑅𝐴, 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒇𝒐𝒕𝒐 🔥 pic.twitter.com/HrbHwnilrT — Colo-Colo (@ColoColo) August 6, 2026

El héroe del Mundial que ilusiona a Chile

La llegada de Vozinha ha despertado una enorme expectativa entre la afición alba.

El arquero fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, torneo en el que integró el once ideal elegido por los aficionados de la FIFA gracias a sus destacadas actuaciones frente a España y Argentina.

Su impacto mediático también quedó reflejado fuera de las canchas, convirtiéndose en una de las figuras más seguidas del campeonato.

Para muchos hinchas, su incorporación no solo fortalece al equipo, sino que también aumenta la proyección internacional de Colo Colo.

¿Cuándo debutaría Vozinha?

Aunque el club todavía no ha confirmado oficialmente la fecha de su estreno, se espera que el guardameta pueda debutar el próximo 16 de agosto, cuando Colo Colo reciba a O’Higgins por la fecha 19 de la liga chilena.

Ese encuentro sería su primera aparición oficial con la camiseta alba antes del esperado clásico frente a Universidad de Chile.

Con información de Agencia EFE.