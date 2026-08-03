Vozinha ya es oficialmente jugador de Colo Colo: contrato, debut y todos los detalles

Después de varios días marcados por retrasos en su viaje y trámites relacionados con su visa, Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha’, firmó oficialmente este lunes 3 de agosto su contrato con Colo Colo y se convirtió en nuevo jugador del conjunto chileno.

El guardameta de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026, llega como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves, de la segunda división de Portugal.

Vozinha ya es oficialmente jugador de Colo Colo

El anuncio fue realizado por el propio club a través de sus redes sociales.

“¡Vozinha ya es del Cacique!”, publicó Colo Colo en su cuenta oficial de Instagram.

Posteriormente, la institución agregó:

“Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!”.

Las publicaciones relacionadas con la llegada del arquero superaron los cuatro millones de visualizaciones, reflejando la enorme expectativa que ha generado su incorporación.

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Los detalles del contrato

Antes de firmar, Vozinha superó con éxito los exámenes médicos y posteriormente se trasladó al estadio Monumental para oficializar el vínculo.

El arquero firmó un contrato por seis meses, con una opción de renovación por una temporada más, hasta finales de 2027.

De acuerdo con la prensa chilena, el futbolista percibirá un salario cercano a los 30.000 dólares mensuales, aunque el club no ha confirmado oficialmente esa cifra.

Exámenes médicos superados en @clinicaMEDS 🩺✅



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Medical exams passed at Meds Clinic 🩺✅



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Exames médicos realizados na Meds Clinic 🩺✅ pic.twitter.com/Ut0SAKyv29 — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Así será su presentación

El guardameta realizará este martes su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Fernando Ortiz.

Horas después será presentado oficialmente en una conferencia de prensa.

Además, Colo Colo prepara un recibimiento especial para la noche del miércoles en el estadio Monumental, donde los hinchas podrán darle la bienvenida en un evento similar al que vivió Arturo Vidal cuando regresó al club en 2024.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para su debut, todo apunta a que podría estrenarse como local el próximo 16 de agosto, frente a O‘Higgins, antes del Superclásico ante Universidad de Chile.

Sí podrá usar el nombre “Vozinha”

Uno de los temas que más expectativa generó durante la negociación fue el nombre que llevaría en su camiseta.

Finalmente, el arquero utilizará el nombre “Vozinha”, luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) autorizara su inscripción con ese nombre deportivo.

La decisión llamó la atención porque el reglamento del campeonato chileno establece que los jugadores deben utilizar sus apellidos y, en principio, no se permiten apodos.

Una estrella mundial llega a Chile

La contratación del arquero caboverdiano ha tenido un impacto mediático pocas veces visto en el fútbol chileno.

Tras sus actuaciones en el Mundial 2026, donde fue una de las grandes figuras de Cabo Verde, Vozinha sumó cerca de 30 millones de nuevos seguidores en Instagram y terminó incluido en el once ideal del torneo, elegido por los aficionados a través de la FIFA.

Ahora afrontará el mayor desafío de su carrera al defender la camiseta de Colo Colo, el club más ganador del fútbol chileno y único campeón de la Copa Libertadores del país.

Con su llegada, el conjunto albo no solo incorpora experiencia bajo los tres palos, sino también a uno de los futbolistas con mayor impacto mediático del último Mundial.