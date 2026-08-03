Vozinha recibió en Chile un cuadro pintado por una artista ecuatoriana

María José Palacios es una artista ecuatoriana de 17 años. Nació en Quito y, por esos caprichos del destino, pudo conocer a Vozinha, su ídolo, al que le entregó un cuadro que le pintó con la esperanza de algún día entregárselo.

Vozinha fue eternizado en un cuadro

María José Palacios le contó telefónicamente este lunes 3 de agosto a EL COMERCIO que la idea de pintar un cuadro para Vozinha nació en el Mundial 2026 cuando conoció la historia del veterano arquero de 40 años.

Le tomó tres días realizar la pintura en acrílico de estilo figurativo y realista con un enfoque dinámico y deportivo de 15 x 15 cm.

Eligió la imagen en donde el guardameta realiza una de las tantas atajadas en el juego que Cabo Verde empató 0-0 con España por la primera fecha del grupo H en Atlanta.

Detalló que ese juego lo vio junto a su hermano en Quito, donde vive. Ese fue el punto de partida de esta historia que tuvo un emotivo final semanas después en Santiago cuando pudo entregarle su trabajo al futbolista.

Llegó a la capital chilena de vacaciones junto a su familia. Dentro de su equipaje estaba el famoso cuadro.

En las primeras horas de este lunes fue a los exteriores del hotel Pullman con Evelyn Narváez, su madre. El frío hizo que ingresaran a la cafetería para tomar un café y chocolate sin tener la certeza de conocer al famoso deportista.

Unos minutos después, el portero, que se encontraba desayunando en otro salón del hotel antes de ir a los chequeos médicos de rigor, salió. María José se acercó, le mostró el cuadro y se lo entregó.

Con su característica sonrisa, el caboverdiano lo recibió, lo firmó, le agradeció y le dio un autógrafo a la artista ecuatoriana. “Sentí mucha emoción y admiración por conocer a mi ídolo”, dijo.

Cortesía María José Palacios.

Vozinha, entre los que más se revalorizaron en Instagram

Haaland, Vozinha y Lamine Yamal fueron los futbolistas que más se revalorizaron en Instagram durante el Mundial 2026, según señala el informe elaborado por Francesc Pujol, profesor de la Universidad de Navarra (España).

El catedrático hizo un seguimiento de la evolución en esta red social de los más de 1 200 futbolistas del torneo y de su relación con el rendimiento deportivo, el retorno económico y comercial.

Erling Haaland ganó 34,5 millones de seguidores, un incremento del 85 %, más que ningún otro futbolista del torneo. De los 40,8 millones con los que llegó, pasó a 75,3 tras eliminar a Brasil y llevar a Noruega a unos históricos cuartos de final.

En segundo lugar figura Vozinha, que empezó el Mundial con solo 46 000 seguidores. Sus paradas ante España y Argentina con la debutante Cabo Verde le han reportado casi 30 millones de nuevos seguidores, un crecimiento superior al 60 000 %.

En tercer puesto aparece Lamine Yamal, con más de 14 millones de seguidores nuevos. Lionel Messi, en cambio, solo ocupa la sexta posición pese a su papel decisivo en el título de Argentina.

“Sus 8,5 millones de nuevos seguidores suponen un incremento de menos del 2 % sobre una base ya de 515 millones, la segunda marca personal más grande, después de Cristiano Ronaldo, y también la más difícil de seguir haciendo crecer”, afirma Pujol.

Por selecciones, España es la que logra una mayor revalorización conjunta de sus jugadores en Instagram: 1,5 millones de seguidores de media por futbolista y más de 36 millones en total.

Argentina, la otra finalista, se queda en segundo lugar en ganancia media, aunque su cifra total supera a la española porque dos campeones del mundo, Rodri y Unai Simón, no tienen cuenta de Instagram.

El resto del podio no lo ocupan las semifinalistas Francia e Inglaterra, que no aparecen hasta la séptima y octava posición: son Noruega y Cabo Verde, ambas propulsadas por el tirón individual de Haaland y Vozinha, respectivamente.

*Con información de EFE.

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