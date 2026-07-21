Messi y la sorpresa Vozinha compiten por un lugar en el 11 Ideal del Mundial 2026

La votación de la FIFA se abre para que todos los aficionados elijan a los mejores jugadores del Mundial 2026. Un total de 28 jugadores, incluidos cinco de España y Argentina, compiten por un lugar en el 11 ideal del Mundial. Entre ellos se destaca el portero caboverdiano Vozinha, quien ha sorprendido a todos con su actuación.

Jugadores para el 11 ideal del Mundial 2026

Los cinco representantes de España, campeón del Mundial 2026, son Unai Simón, Pedro Porro, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Rodri Hernández, este último galardonado con el Balón de Oro del Mundial. Sin embargo, llama la atención la ausencia de Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, quienes formaron parte de la defensa menos goleada del torneo.

Por otro lado, Argentina presenta a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi como sus candidatos. Además, Kylian Mbappé se destaca como el máximo goleador del Mundial con 10 goles y líder histórico con 22 tantos.

Lista completa de candidatos para la votación

Porteros: Vozinha (Cabo Verde), ‘Dibu’ Martínez (Argentina), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra), Eloy Room (Curazao).

(Cabo Verde), ‘Dibu’ Martínez (Argentina), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra), Eloy Room (Curazao). Defensas: Lisandro Martínez y ‘Cuti’ Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella y Pedro Porro (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhaes (Brasil) y Dayot Upamecano (Francia).

Lisandro Martínez y ‘Cuti’ Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella y Pedro Porro (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhaes (Brasil) y Dayot Upamecano (Francia). Centrocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé y Michael Olise (Francia), Vinícius Jr. (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Luka Modric (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri Hernández y Lamine Yamal (España).

Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé y Michael Olise (Francia), Vinícius Jr. (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Luka Modric (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri Hernández y Lamine Yamal (España). Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Andrés Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).

Vozinha, la sorpresa que conquistó el Mundial

Josimar José Évora Dias, más conocido en el mundo del fútbol como Vozinha, fue una de las figuras del Mundial. A sus 40 años, el arquero caboverdiano pasó de ser un nombre poco conocido para el gran público a convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo.

El guardameta fue clave para que Cabo Verde protagonizara una histórica campaña.

El impacto de Vozinha no se limitó únicamente a sus actuaciones dentro del campo. Su popularidad creció de manera extraordinaria durante la competencia.

Antes del comienzo del Mundial, el arquero tenía alrededor de 200.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, luego de sus destacadas presentaciones frente a España y Uruguay, su comunidad digital se disparó hasta superar los 17 millones de seguidores, convirtiéndolo en uno de los jugadores más comentados y virales del campeonato.