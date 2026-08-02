Vozinha está listo para llegar a su nuevo equipo y podrá usar su apodo

Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue una de las figuras de su selección y aquello le llevó a despertar el interés de más de un club. Colo Colo de Chile fue el equipo que consiguió hacerse con sus servicios y, aunque hubo especulaciones sobre su destino, el arquero está listo para llegar al club.

Vozinha fichó por Colo Colo, pero su llegada al club ha demorado

El viernes 24 de agosto del 2026, Vozinha fue anunciado como nuevo arquero de Colo Colo. Por medio de sus redes, el conjunto chileno dio a conocer la llegada del arquero africano.

Pese a que la escuadra colocolina expuso el fichaje del portero africano, este aún no había arribado para unirse a su nuevo equipo. En medio de la espera surgieron versiones en las cuales se vincularon al portero con el fútbol marroquí, sin embargo, su agente Bernardo Vasconcelos se encargó de negarlas.

Vasconcelos señaló, en diálogo con Diario La Tercera de Chile, que la llegada del portero a tierras araucanas demoró debido a motivos personales. Aquello fue reafirmado por Jaime Pizarro, directivo del ‘Cacique’, que señaló que ya contaba con autorización y visa de trabajo, pero debía resolver cuestiones individuales antes de llegar.

Vozinha ya viaja para Chile

Este domingo 2 de agosto del 2026, el arquero de Cabo Verde se puso en marcha hacia su siguiente destino. En su cuenta de Instagram, Vozinha publicó una serie de fotografías en el formato de ‘historias’, en las cuales señaló que un nuevo capítulo se acerca.

Durante la misma fecha, Fabrizio Romano -especialista en fichajes de Europa- señaló que el arquero ya se encontraba rumbo a su nuevo destino. Este publicó una fotografía en la cual Vozinha y Vasconcelos se encontraban en un avión con rumbo a Santiago de Chile.

Colo Colo, además, señaló que se espera su arribo a las 19:30 (hora de Ecuador). El 3 de agosto se le realizarán exámenes médicos y el 4 ya tendrá su primer entrenamiento.

¿Vozinha, un ícono del Mundial. podrá lucir su apodo en Chile?

Dentro del Mundial de 2026, Vozinha fue el arquero principal de Cabo Verde en cuatro cotejos. Su selección debutaba en la Copa del Mundo y consiguió llegar hasta dieciseisavos de final.

El arquero fue figura en el debut ante España, donde su equipo igualó sin goles. Luego empató por 2-2 con Uruguay y por 0-0 frente a Arabia Saudita. En dieciseisavos ante Argentina, el golero volvió a lucirse, a pesar de una derrota por 3-2.

Tras el fichaje por Colo Colo, Vozinha no iba a contar con su apodo en el dorsal debido a un impedimento del balompié chileno para tales manifestaciones. A pesar de ello, el portero obtuvo una aprobación extraordinaria de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile (ANFP) y lo consiguió .