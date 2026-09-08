Willian Pacho y sus opciones de ganar el Balón de Oro 2026

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Willian Pacho fue nominado por primera vez al Balón de Oro 2026 y aparece entre los 30 candidatos al principal premio individual del fútbol mundial. El defensor ecuatoriano del Paris Saint-Germain comparte la lista con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Rodri. El ganador se conocerá el próximo 26 de octubre en una gala que se realizará en Londres.

Para Pacho, de 24 años, la nominación representa un reconocimiento a su temporada con el PSG. El zaguero de Quinindé fue uno de los jugadores destacados de la campaña europea del conjunto parisino, que conquistó su segunda Champions League consecutiva.

Willian Pacho tiene opciones de ganar el Balón de Oro

Sus números en la Champions League respaldan su nominación. El ecuatoriano disputó los 17 partidos que el PSG jugó en la competición y acumuló 1.560 minutos, la mayor cantidad de toda la plantilla parisina.

Además, marcó dos goles y registró 105 recuperaciones de balón, el mejor registro de toda la Champions League 2025-2026. Su regularidad y aporte defensivo fueron claves durante la campaña continental del club francés.

El PSG también estableció un récord histórico en esta edición del Balón de Oro. Diez jugadores del conjunto francés aparecen entre los 30 nominados, una cifra inédita para un mismo club. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres y Vitinha representan al campeón europeo.

El club superó así su propio registro de nueve nominados, establecido en 2025.

El PSG también domina otras categorías

La representación parisina no se limita al Balón de Oro. Matvey Safonov está nominado al Trofeo Yashin, mientras Warren Zaïre-Emery compite por el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador menor de 21 años.

Luis Enrique también figura entre los candidatos a mejor entrenador y el PSG compite por ser elegido como el mejor club del año.

La gala del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres. Para Pacho, estar entre los 30 mejores ya supone un hito para su carrera y para el fútbol ecuatoriano.

Con información de EFE