Willian Pacho y PSG, bicampeones de la Supercopa de Europa

Willian Pacho y el PSG (ganador de la Champions League) se proclamaron este miércoles 12 de agosto de 2026 campeones de la Supercopa de Europa luego de derrotar por 2-1 al Aston Villa (ganador de la Europa League) en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria.

PSG sumó su séptimo título europeo

Willian Pacho fue titular en esta nueva consagración del PSG. Los franceses se adelantaron en el marcador con un tanto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia a los 20 minutos, abriendo el camino para retener la corona.

El tanto sirvió para que los ingleses reaccionen y se vuelquen sobre el arco de Matvéi Safónov antes de anotar el 1-1 por intermedio del delantero británico, nacionalizado luxemburgués, Brian Madjo, que le ganó la marca a Pacho para conectar con golpe de cabeza a los 45′.

En el segundo tiempo, el cuadro parisino consiguió el 2-1 a través de Désiré Doué a los 62 minutos. En primera instancia, el tanto fue anulado por posición adelantada, pero el VAR revisó la jugada y validó la anotación.

El PSG, con este resultado, alargó su reinado en Europa con la obtención de su segunda Supercopa a año seguido. El año anterior se impusieron al Tottenham Hotspur por 4-3 (2-2 en el tiempo reglamentario) en la tanda de penales en Údine.

Este es el séptimo título continental de su rico palmarés, en el que descansan la Recopa de Europa (1996), Copa Intertoto (2001), Champions (2025 y 2026), Supercopa (2025 y 2026) y Copa Intercontinental (2025).

Willian Pacho sumó 12 títulos en Europa

Willian Pacho sigue agrandando su historia personal en el PSG y como el jugador ecuatoriano más exitoso en Europa al conseguir su título número 12. Antonio Valencia se quedó con 10 en su brillante etapa en el Manchester United.

En el palmarés personal del oriundo de Quinindé consta haber ganado la Ligue 1 (2), Supercopa de Francia (2), Champions League (2), Supercopa de Europa (2), Copa de Francia (1) y Copa Intercontinental (1).

La docena de consagraciones las completó con la Liga y la Copa de Bélgica alcanzadas con el Royal Antwerp en 2023 junto al también ecuatoriano Anthony Valencia, uno de los 26 convocados por Sebastián Beccacece para el Mundial 2026.

En Independiente del Valle logró la Copa Libertadores 2020 en Paraguay tras derrotar 2-1 a River Plate, que contaba en su plantel con Enzo Fernández, compañero de Moisés Caicedo en el Chelsea; y en 2021 la Liga Pro.

PSG 1-0 Aston Villa

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ ZAPATAZO!! Khvicha Kvaratskhelia hizo su jugada típica y sacó un derechazo TOP para vencer a Marco Bizot y marcar el primero de PSG ante Aston Villa en la Supercopa.



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PSG 1-1 Aston Villa

Brian Madjo (17 años) sorprendió a todos en las tribunas y marcó el 1-1 de Aston Villa vs. PSG en la Supercopa. 🤯



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PSG 2-1 Aston Villa

¡CLARO, DESIRÉ! DOUÉ picó solo en velocidad y, tras un gran pase de Dembélé, marcó el 2-1 de PSG sobre Aston Villa en la Supercopa de Europa. El tanto se revisó y se convalidó.



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