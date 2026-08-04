Antonio Valencia cumple 41 años convertido en una leyenda de Ecuador

Antonio Valencia está de cumpleaños. Este martes 4 de agosto cumple 41 años convertido en una leyenda del fútbol de Ecuador y del Manchester United, equipo en el que permaneció 10 años, llegando a ser uno de sus capitanes.

Antonio Valencia, la leyenda nacida en Lago Agrio

Luis Antonio Valencia Mosquera nació en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, el domingo 4 de agosto de 1985. Su especialidad en la cancha fue la banda derecha, en la que se desempeñó como lateral o extremo con gran trascendencia.

Antes de llegar a Quito para formarse en El Nacional, dio sus primeros pasos en las calles de Vereda Tropical, su barrio en el sur de Lago Agrio, donde empezó a darle forma a su sueño de ser futbolista profesional.

“Mi infancia fue muy feliz. Mi papá (Luis Antonio) trabajaba, pero todos buscábamos los medios para que haya comida en la casa”, le contaba el ‘Toño’ a El Comercio en 2011, dos años después de incorporarse al Manchester United.

En 1999, Pedro ‘Papi’ Perlaza lo vio jugar en la cancha del famoso estadio Carlos Vernaza. Inmediatamente quedó impactado con el delgado futbolista al que reclutó para que se entrene en las canchas de la Federación Deportiva de Sucumbíos.

Llegó a la Federación a los 11 años y permaneció allí cuatro años. A la par jugaba en el Caribe Júnior, fundado en 1977, uno de los equipos más conocidos de Lago Agrio que juegan los campeonatos de la Segunda Categoría.

Por esos días, una de las exglorias de El Nacional, José Villafuerte, llegó a trabajar en la zona junto con Perlaza. Esto generó una migración continua de jugadores hacia Quito o Riobamba, atraídos por el mejor momento del Olmedo.

El ‘Toño’ se une a El Nacional

En el año 2001, el ‘Toño’ decidió dejar Sucumbíos para enrolarse en las inferiores del equipo capitalino. Tenía 16 años y cursaba el tercer curso del colegio Juan Jiménez.

Una noche tomó una pequeña maleta y viajó con Mauricio Cabezas, quien ya jugaba en el primer equipo de los ‘Puros criollos’. Su madre Teresa y su hermana Jazmina lloraron en su despedida. Su padre fue el último en enterarse de la noticia.

Los primeros meses fueron duros, recordó Valencia. Por su calidad técnica, no tuvo problemas para superar las pruebas futbolísticas y quedarse en la categoría sub-16. Recibía 50 dólares y pasó a vivir en la pensión criolla.

Por ese tiempo, Fernando Baldeón, otra exfigura de El Nacional, necesitaba jugadores para formar un equipo sub-20 de élite. “Buscábamos a los mejores jugadores por categorías, sin importar la edad. Por ello subimos a Valencia a nuestra categoría”, declaró la ‘Fiera’.

David Quiroz, Luis Checa, Christian Benítez, Pedro Quiñónez, entre otros, eran las prometedoras figuras del equipo. Valencia tuvo que trabajar dos semanas para mejorar su físico y rápidamente se puso a la par de sus compañeros.

Jugó 23 partidos con la sub-20. Pese a ser volante, marcó 17 goles, recibió ocho amarillas y una tarjeta roja, según constaba en el informe estadístico de Baldeón.

La meteórica carrera no iba a parar. A mediados de 2003, el técnico Dragan Miranovic miró un partido con Barcelona SC en Guayaquil. Bajó al camerino y le dio una orden tajante a Baldeón: “Olvídate de este jugador. Se viene a trabajar conmigo a la primera”.

El sábado 10 de mayo de ese año jugó sus primeros minutos en el equipo profesional. El brasileño Paulo Massa lo hizo debutar en la fecha 11 del campeonato nacional ante Deportivo Quito en el Olímpico Atahualpa. Ingresó a los 85 minutos por Erick de Jesús.

Valencia, la estrella que brilló en Europa

Después vino la historia conocida por todos. Se consolidó en el primer equipo y jugó con uno de sus mayores ídolos, Édison Méndez. Esa fue la primera vez que se juntaban en el medio campo.

Sus éxitos en El Nacional lo catapultaron a la Selección de Ecuador. El domingo 27 de marzo de 2005 tuvo un debut envidiable, marcando dos de los cinco goles con los que el equipo venció a Paraguay por 5-2.

Luego su carrera es ampliamente conocida. Jugó en Villarreal y Recreativo de Huelva; en el Wigan y Manchester United de Inglaterra; Liga de Quito de Ecuador; y Querétaro de México, donde se retiró en 2021.

Con las selecciones nacionales disputó el Sudamericano sub-20 de 2005 en Colombia y las eliminatorias a los mundiales Alemania 2006 (clasificado), Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (clasificado) y Rusia 2018.

También representó al país en la Copa América de Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019; el último torneo con el que completó 99 presencias y 11 goles.

En este 2026 fue contratado por una cadena de televisión como comentarista del Mundial 2026. A la par, es dueño del AV25, club que milita en la Segunda Categoría de Pichincha.

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