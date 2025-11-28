Antonio Valencia volvió a su origen futbolístico al visitar las instalaciones de El Nacional. El jugador es uno de los últimos grandes jugadores surgidos en las canteras del equipo capitalino ganador de 13 títulos del campeonato ecuatoriano.

Este viernes 28 de noviembre de 2025, El Nacional publicó fotos de Antonio Valencia durante su visita al Complejo de Tumbaco, horas previas a afrontar la sexta fecha del hexagonal dos del campeonato ecuatoriano ante Macará en Ambato.

Más noticias:

Antonio Valencia de El Nacional a la conquista de Europa

Nacido en Lago Agrio en 1985, Antonio Valencia dio sus primeros pasos como profesional en El Nacional, donde debutó en 2003. Su talento rápidamente llamó la atención y en 2005 dio el salto a Europa fichando por el Villarreal C.F. de España.

Aunque su paso por el ‘Submarino Amarillo‘ fue breve (solo dos partidos), fue cedido al Recreativo de Huelva, donde fue parte fundamental del equipo que consiguió el ascenso a Primera División en la temporada 2005/06, lo que le dio su primer título europeo.

Tras un exitoso paso por el Wigan Athletic (2006-2009), Valencia arribó al Manchester United, el club donde alcanzaría el estatus de leyenda.

Te puede interesar: El récord de Antonio Valencia, cada vez más cerca de Willian Pacho

Durante 10 temporadas (2009-2019), se consolidó como uno de los jugadores más rápidos del mundo, destacando por su polivalencia, jugando tanto de extremo derecho como de lateral.

En Old Trafford, ganó un total de 10 títulos: dos Premier League (2010/11 y 2012/13), una FA Cup (2016), dos Copas de la Liga (2010 y 2017) y cuatro Community Shield (2010, 2011, 2013 y 2016).

Su mayor logro internacional en clubes llegó en 2017, cuando levantó la UEFA Europa League como capitán, además de ser el único ecuatoriano en disputar una final de la UEFA Champions League, en 2011.

Valencia regresa a Liga de Quito, no a El Nacional

En 2019, Valencia regresó a Ecuador para vestir la camiseta de Liga de Quito. Su llegada fue un acontecimiento y, durante su paso por el cuadro albo, sumó dos títulos más a su palmarés: la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa de Ecuador 2020.

Finalmente, el ocaso de su carrera lo encontró en México, con el Querétaro, donde llegó a portar la cinta de capitán antes de anunciar su retiro del fútbol profesional en mayo de 2021.

Te puede interesar: Antonio Valencia se une al sueño de Moisés Caicedo de ganar el Mundial

Con la camiseta de la Selección de Ecuador debutó en 2005 y defendió los colores de “La Tri” en 99 partidos, una cifra que lo coloca entre los jugadores con más presencias históricas.

Fue pieza clave del equipo que participó en dos Copas del Mundo (Alemania 2006 y Brasil 2014) y cuatro Copas América. En total, marcó 11 goles con la selección.