Moisés Caicedo se encuentra de vacaciones tras su última temporada con el Chelsea y, en su estancia en el país, manifestó su deseo de ganar el próximo Mundial con la Selección de Ecuador. Tras ello, Antonio Valencia, leyenda del fútbol tricolor, se sumó a sus palabras.

Desde su retorno hacia Ecuador, Caicedo ha hecho apariciones y participado de distintos eventos. Entre sus interacciones más destacadas está el haber recibido la condecoración Vicente Rocafuerte en la Asamblea Nacional, el pasear en las playas de Muisne y el brindar una reflexión en una iglesia.

Entre los actos de los que ha formado parte también está una fiesta en la que dejó el mensaje con respecto a la siguiente Copa del Mundo. Allí, este tomó el micrófono y se dirigió a los presentes con miras a futuro.

“El próximo año ganamos el Mundial, si Dios permite“, señaló el volante, seguido de vítores generalizados. A Valencia no le fueron ajenas tales palabras y por medio de una transmisión en vivo se refirió a ellas y las secundó.

Antonio Valencia invitó a sumarse a su ilusión y la de Moisés Caicedo

Valencia señaló que al escuchar a Moisés Caicedo decir tales palabras se estremeció. Asimismo, señaló que lo que dijo el volante fue algo maravilloso e invitó a solar al pueblo ecuatoriano y a los futbolistas del país y de la selección.

“Por qué yo no puedo ser compañero de Moisés ahora mismo para que no sea solo una persona la que diga ‘podemos ganar el Mundial’, sino que seamos dos personas. Que seamos 25 jugadores que vayamos al Mundial y todos repitan ‘queremos ganar el Mundial, podemos hacerlo’. No solo un jugador, porque un jugador no hace a la selección“, señaló.

Valencia, además, sostuvo que ve en los ojos de Caicedo las ganas de cumplir ese objetivo. Asimismo, agregó que espera que la Tri haga un buen Mundial y que se cumpla su deseo y el del mediocampista por lo que significaría del país.

Ecuador debe apuntar alto para Antonio Valencia

Valencia hizo énfasis en que antes no se pensaba que algún futbolista podría llegar al Manchester United, donde él jugo, o al Chelsea, donde milita Moisés Caicedo. A raíz de ello destacó a las ligas en las que hay presencia tricolor y el nivel de los seleccionados.

“Tenemos que soñar, sí se puede. Moisés tiene algo en el corazón que lo transmite y lo dice con tanta humildad. Lo dijo bien convencido porque él sabe la selección que tiene. Los otros jugadores tienen que convencerse de en qué selección están, adónde están, quiénes están a su alrededor. Ojalá que esos muchachos puedan levantar esa copa“.

De cara al siguiente Mundial en 2026, que contará con 48 escuadras, la Selección de Ecuador ya se encuentra clasificada. El equipo tricolor ocupa el segundo puesto en las eliminatorias sudamericanas y le restan dos partidos para terminar sus choques clasificatorias.